« On va perdre les cons très très vite, mais resteront les gens qui ont du second degré », prophétise Philippe Caverivière. L’humoriste présentait ce jeudi matin à la presse les contours d’« En Bande organisée », qu’il coanimera avec Alex Vizorek prochainement sur France 2. Pendant quarante minutes, chaque semaine (la case de diffusion n’a pas encore été officialisée mais il se murmure que le programme s’installera en après-midi le week-end), et en présence d’un ou deux invités, ils rebondiront sur l’actualité avec leur prisme sarcastique. Ils seront rejoints par des talents émergents de l’humour, dont Lilia Benchabane et Julien Santini afin de donner tout son sens au titre emprunté au tube du collectif 13’Organisé.

Les fidèles des chroniques radios et télés de Philippe Caverivière, qui officie sur RTL et dans Quelle époque !, et Alex Vizorek, qui a rejoint RTL après avoir quitté France Inter, ne seront pas dépaysés. Des extraits d’un épisode pilote ont été montrés aux journalistes. Enregistré avant la pause estivale, on pouvait y voir le duo plaisanter sur le drame du sous-marin Titan ou sur le coup d’Etat raté d’Evgueni Prigojine. « Les gens qui nous arrêtent dans la rue sont nostalgiques d’une certaine liberté de ton, a raconté Philippe Caverivière en conférence de presse. Des générations ont ri avec Desproges ou Coluche, qui allaient très loin. »

« Si vous n’êtes pas drôles sur un sujet touchy, c’est la double peine »

« Plus le sujet est compliqué, plus il faut le travailler, a poursuivi Alex Vizorek. Si vous n’êtes pas drôles sur un sujet touchy, c’est la double peine. » Le fait que l’émission soit enregistrée, la veille de chaque diffusion, au studio Gabriel, assure un filet de sécurité en cas de bide sur un thème sérieux.

Arthur, qui produit « En Bande organisée », est convaincu qu’il y a aujourd’hui « besoin de cet humour ». Aussi, il voit le programme « s’installer dans le temps ». Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements et jeux de France Télévisions, ne livre aucun objectif d’audience. « On a envie de faire bouger les lignes », dit-elle, précisant qu'« oser implique un risque mais que le risque est ici mesuré » étant donné la popularité de l’humour des deux animateurs.

Si, à la vue du pilote, certains codes semblaient correspondre à ceux des late shows américains, le producteur assure que la version définitive n’aura rien à voir avec ces émissions cultes outre-Atlantique. « Les adaptations de late shows n’ont pas marché en France parce que ces programmes sont trop carrés, il n’y a rien qui déborde », analyse Alex Vizorek, qui ajoute qu’« En Bande organisée » sera plus proche du « Grand cactus », émission phare de la RTBF. Il y aura, nous promet-on, la spontanéité de cette référence belge couplée à « l’esprit français ».