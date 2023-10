Un soupçon de paillettes, une cuillère de crème pâtissière, un Lip dub plus ou moins coordonné et des flopées de guirlandes de ballons de baudruche… Ajoutez-y une belle dose de rivalités, un peu de méchanceté et une bonne louche de mauvaise foi et vous obtenez un épisode de 4 mariages pour 1 lune de miel. Mais ça, c’était avant qu’Elodie Villemus n’y mette son petit grain de sel.

Ce lundi, à 19 heures, une nouvelle saison inédite de l’émission débarque sur TFX pour une semaine toute particulière : pour la première fois depuis son arrivée dans le programme, la wedding planner assistera aux mariages de toutes les mariées juges. Jusqu’alors spectatrice à distance (elle commente et juge les mariages après leurs tournages), l’experte pourra se faire sa propre idée avant de donner ses notes « qui peuvent tout faire basculer », comme l’assène régulièrement la voix off du programme. Assise parmi les invités, elle pourra ainsi s’émouvoir (ou non) lorsque les mariés se diront « oui ». Découvrir par elle-même si le buffet froid est à la hauteur du thème « gala chic » ou si les Démons de minuit réchauffent suffisamment la piste de danse.

Pour Elodie Villemus, c’est aussi une façon supplémentaire de marquer l’émission de son empreinte. Experte de 4 mariages pour 1 lune de miel depuis presque cinq ans, elle distille ses conseils saison après saison et pacifie les relations entre mariées juges. Son secret ? Bienveillance, tact et sens de l’humour.

« Je pense que j’ai un peu rééquilibré les choses »

« Vous ne pouvez pas imaginer l’image qu’avait ce programme pour nous, prestataires de mariage, avec ce côté très crêpage de chignons. On ne se retrouvait pas dedans », se souvient auprès de 20 Minutes Elodie Villemus.

Wedding-planner dans le secteur du haut de gamme et du luxe depuis quinze ans, elle est approchée en 2019 par la production, ITV Studios France, pour y tenir un rôle d’experte. Lancé en 2011, 4 mariages pour 1 lune de miel faisait alors le régal des zappings avec ses séquences de règlements de compte entre mariées au bord de la crise de nerfs. « Quand ils m’ont appelé, très honnêtement je n’étais pas très chaude. La productrice de l’époque a su trouver les bons mots », précise-t-elle.

Elodie Villemus a fini par faire sa place dans le jeu comme « une évidence ». Elle profite de cette vitrine pour montrer tout le savoir-faire de son secteur d’activité. « Je me suis dit "Elo, tu as cette chance de pouvoir être cette voix en France pour dire qu’on peut se marier, et bien, à n’importe quel budget et à n’importe quel positionnement" », explique-t-elle.

Depuis plusieurs saisons elle tient dans le programme du groupe TF1, un rôle double. Côté pile, elle distille ses conseils d’organisation, de décoration, de style, afin de réussir au mieux « le plus beau jour de notre vie ». « J’ai apporté une expertise professionnelle, du contenu d’informations, de vraies astuces dans le mariage. Jusqu’alors ça n’existait pas », estime-t-elle.

Côté face, elle départage les mariés juges de la compétition en ajoutant ses analyses et ses notes à celles des candidates. « Je pense que j’ai un peu rééquilibré les choses. Parfois, la stratégie prenait le dessus et aujourd’hui ça se contrebalance avec mes notes qui comptent pour moitié. A tout moment je peux changer la donne », précise-t-elle.

Fini l’époque où les candidates sabordaient leurs adversaires à coup de 5/20, prétextant un bout de dentelle mal fixé ou un plat de résistance trop tiède à leur goût. Désormais, Elodie Villemus veille au grain : « J’essaye de leur dire d’arrêter de voter en fonction de ce qu’elles aiment ou non, on n’est pas là pour ça mais pour noter une proposition par rapport à une thématique ». Son mot d’ordre ? La cohérence. « Celle qui gagne est celle qui a un fil conducteur tenu du début jusqu’à la fin et qui me raconte une histoire », développe l’experte.

« Le capital émotionnel est exponentiel dans un mariage »

Dans la nouvelle formule de 4 mariages pour 1 lune de miel, il faut désormais justifier (et assumer) ses choix face à Elodie, d’autant plus lorsqu’elle est présente lors du mariage comme pour cette semaine spéciale. Mépris, piques et attaques gratuites font place à des séquences un peu plus apaisées. Ou cocasses. Comme lorsque les candidates doivent prendre sur elles et tempérer leurs critiques. « [Lors des tournages] j’étais très à l’affût de leur communication non verbale, les expressions qu’elles pouvaient avoir même si elles s’empêchaient de parler. C’était génial ! Je l’ai moins en visio. Il y a beaucoup plus de rebondissements en le vivant en temps réel qu’à travers un écran », reconnaît l’experte.

Là où les insultes fusaient parfois et le ton montait souvent entre les mariées juges, la présence d’Elodie Villemus a permis d’adoucir quelque peu les relations entre les candidates. Notamment lors du règlement de comptes final qui s’effectue maintenant autour d’une table, en sa présence. De même, les candidates prennent beaucoup moins la mouche lorsque les notes sont attribuées par la professionnelle. Ses critiques sont prononcées avec tact et bienveillance. « Je suis là pour leur dire comment elles auraient pu améliorer ça, et il y a une façon de le dire. Il ne faut pas oublier qu’on parle à des jeunes femmes qui ont investi de l’argent pour cette journée. Sans compter sur le capital émotionnel qui est exponentiel dans un mariage. Il y a de vrais enjeux », rappelle-t-elle.

N’allez pas croire pour autant que 4 mariages pour 1 lune de miel n’est plus qu’amour, larmes d’émotions et copinage entre les mariées juges. Rassurez-vous, les mines dépitées et la mauvaise foi y tiennent toujours bonne place. Ce qui n’est pas sans amuser notre experte du mariage. « Ma solution pour combattre ça est de le souligner sur le coup de l’humour », répond-elle. Elle ajoute : « Après, c’est un jeu. Qui dit jeu, dit stratégie, mauvaise foi, mauvais joueur… Quand je joue je veux gagner et je peux être mauvaise joueuse… Mais je ne suis pas de mauvaise foi ! »