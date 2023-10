Le vent souffle de nouveau sur la place du Mistral. Mercredi, à quelques jours de la reprise du tournage de la série Plus belle la vie, le tout nouveau « bar du Mistral » a été officiellement inauguré, en présence de nombreux élus et comédiens du feuilleton emblématique. L’occasion d’en savoir un peu plus sur la nouvelle version préparée par TF1, qui diffusera la série. 20 Minutes fait le point.

Les mêmes ingrédients que dans la précédente version

Selon Rodolphe Belmer, directeur général de TF1, les intrigues en cours d’écriture de cette nouvelle version de Plus belle la vie conservera les caractéristiques qui ont fait jusqu’ici son succès, à commencer par son ancrage dans l’actualité, « en résonance avec les problématiques sociétales ». La série se veut « un contenu familial, avec des personnages dans lesquels on s’identifie » et qui porte des « valeurs de solidarité et d’inclusion. »

Un lancement en même temps que la plateforme de streaming de TF1

Le programme sera diffusé sur TF1, à une date tenue encore secrète. « Ça sera à une très belle case horaire », promet Rodolphe Belmer. « Ce sera aussi diffusé de façon très importante sur notre plateforme de streaming gratuite. » Le lancement de la série et de cette plateforme se feront de manière concomitante, probablement au début de l’année 2024. Un choix qui n’est pas surprenant quand on sait qu’au moment de son arrêt, la série n’enregistrait pas moins de 4,1 millions de visionnages de vidéo sur Internet.

Des décors entièrement renouvelés

Les décors, eux, seront entièrement renouvelés, les précédents ayant été détruits. Ils seront toutefois toujours au Pôle Média de la Belle de Mai à Marseille, et certains sont en construction. En lieu et place du bar du Mistral, inspiré d’un bar authentique du quartier du Panier à Marseille se trouve un autre bar, plus moderne, qui porte le même nom « mais ne sera pas le même bar », précise Vincent Meslet, directeur général de Newen France qui produit la série. Les tournages commenceront à la fin du mois d’octobre, à raison d’un épisode par jour.

Davantage de tournages à l’extérieur

TF1 promet beaucoup plus de tournages en extérieur pour « mettre en valeur la région ». « Plus belle la vie avait une notion très studio et sera moins studio cette fois-ci », reconnaît Vincent Meslet. Les tournages en terrasse du Mistral se dérouleront par exemple à une quinzaine de kilomètres de Marseille, dans le noyau villageois provençal d’Allauch dans un vrai bar, L’Hostellerie.

De nouveaux personnages… et pas mal d’anciens de retour

Certains personnages emblématiques du feuilleton rempilent pour cette nouvelle saison. Ainsi, à l’inauguration du nouveau bar du Mistral ce mercredi se trouvaient Laurent Kérusoré (Thomas), Cécilia Hornus (Blanche), Joakim Latzko (Gabriel), Sylvie Flepp (Mirta), Stéphane Hénon (Boher), Lolas Marois (Ariane), Jérôme Bertin (Nebout), Élisabeth Commelin (Yolanda) ou encore Léa François (Barbara). Mais, lors des premiers épisodes, « on sera moitié-moitié anciens et nouveaux personnages », prévient Vincent Meslet.

Un « clin d’œil » pour Michel Cordes (Roland)

Depuis l’interruption du feuilleton, une tragédie a traversé les fans de Plus belle la vie et les équipes de la série. Connu pour son rôle de Roland dans la série, le comédien Michel Cordes s’est suicidé par arme à feu chez lui, à Grabels, une ville proche de Montpellier, en mai dernier. A la fin du feuilleton, les scénaristes avaient fait mourir ce personnage d’une crise cardiaque. Pour la reprise de la série, Vincent Meslet promet « un clin d’œil » à Roland et son interprète, sans en dire plus.

Des centaines d’emploi à la clé

Comme dans sa précédente version, la série revendique « 200 emplois par jour avec 75 % de personnes de Marseille », selon les statistiques communiquées par Vincent Meslet. Avant son arrêt, le feuilleton employait entre 120 et 200 techniciens et comédiens, et puisait dans un vivier de 500 techniciens intermittents.