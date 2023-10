Les tournages commenceront dans seulement quelques jours, près d’un an après ce qui apparaissait alors comme le clap de fin d’une série emblématique. Mais avec quelques changements, et de taille. Pour relancer Plus belle la vie, rachetée par TF1, les équipes de production ont décidé de changer certains décors caractéristiques, en particulier. Désormais, une partie des scènes qui se déroulent sur la place et devant le bar du Mistral seront désormais tournées en extérieur, non pas à Marseille, mais dans le village voisin d’Allauch.

L’annonce a été faite en filigrane sur les réseaux sociaux par le maire de la commune, Lionel de Cala. « Le bar connu à Allauch comme le bar de l’hostellerie sera transformé en bar du mistral les journées de tournage, confirme à 20 Minutes l’édile. Le propriétaire du bar sera indemnisé les jours de tournage. »

Pour tous les fans de la série de « Plus belle la vie »… Des surprises à venir au cœur du village d’#Allauch, plus d’infos ce jeudi soir lors du Conseil municipal (18h) ! #PBLV pic.twitter.com/1BrV4GmKcr — Lionel de Cala (@LioneldeCala) October 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Trente jours de tournage par an

Le maire indique par ailleurs que les scènes sur la place devant le Mistral seront tournées sur la place de l’Hôtel de ville d’Allauch. « Je vais faire voter lors du conseil municipal de jeudi une double convention avec TF1 et la production, à raison de 30 jours de tournage par an », précise Lionel de Cala.

Le précédent bar du Mistral, tout comme le quartier, étaient inspirés de véritables lieux existant à Marseille dans le quartier du Panier. Des décors entièrement reconstitués en studio. Ce mercredi, dans l’après-midi, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak inaugure le nouveau décor « Le bar du mistral » de la série dans les studios historiques de Plus belle la vie, dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille.