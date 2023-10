Cher(s) parent(s), quel est le thème d’anniversaire choisi par votre enfant ? La coccinelle Marinette alias Ladybug et son compagnon Chat noir, Elsa de La Reine des neiges ou encore Flash McQueen dans Cars ? Les parents de mon neveu, eux, ont dû transformer leur salon en temple de la Pat’Patrouille. Oui, cette équipe de « super-chiots », dirigée par un petit garçon, toujours prête à venir en aide à tous les habitants de la Grande Vallée.

D’ailleurs, Ryder - leur chef humain débordant d’énergie –, et ses petits amis à quatre pattes Chase, Stella, Marcus, Zuma, Rocky et Ruben sont à l’affiche depuis ce mercredi de Pat’Patrouille : La Super Patrouille, le film. (Je vais devoir emmener mon neveu au cinéma pour le voir) Le dessin animé phénomène, sorti en 2013, n’en a pas fini de séduire les enfants. Et il n’est pas seulement à la télé et sur les réseaux sociaux, il est en jouet, en forme de sacs, de gourde, en pull, draps et autres produits dérivés. Partout. Si bien que les parents frôlent l’overdose…

Alors parents, en avez-vous assez de la Pat Patrouille tant adorée par votre enfant ? Sinon, quel est le dessin animé qui obsède votre enfant en ce moment ? A quel point vous fait-il craquer ? Avez-vous essayé de l’en détourner ? Quel est ce générique que vous ne supportez plus d’entendre ? Est-ce que votre fils ou votre fille vous demande des jouets et des produits dérivés ? Vos réponses pourront servir à la réalisation d’un article. Merci.