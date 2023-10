M6 maintient sa soirée consacrée à Stéphane Plaza

Il y a trois semaines, M6 annonçait la programmation le mardi 10 octobre à 22h25 de « Stéphane Plaza, voyage avec mon père ». Un documentaire qui promettait de « découvrir l’animateur comme vous ne l’avez jamais vu ». Le dossier de presse ajoutait que cela serait « l’occasion d’en apprendre plus sur l’un des animateurs préférés des Français, à travers des confessions inédites sur son enfance, la perte de sa maman, ses proches… ». Ce rendez-vous de deuxième partie de soirée était précédé d’un prime time consacré à « Recherche appartement ou maison », également présenté par Stéphane Plaza.

Or, Mediapart dévoile son enquête deux jours après cette annonce. Le média d’investigation y révèle que trois anciennes compagnes de l’animateur de M6 l’accusent d’humiliations, de menaces et de violences verbales ou physiques. Des faits que l’animateur conteste. Si la chaîne a ouvert une enquête interne, cette soirée 100 % Stéphane Plaza choque. Plusieurs féministes, telles Alice Coffin, Mathilde Viot (cofondatrice de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique), ou Hélène Devynck ont ainsi appelé à se rassembler devant les locaux de M6, ce soir, à 19h30. "Stéphane Plaza en pleine gloire à l’antenne de M6 mardi soir, comme si de rien n’était, comme toujours, comme si on pouvait frapper les femmes sans conséquences, comme si notre parole ne valait rien. Venez nombreux" a écrit sur X, ex-twitter, Hélène Devynck, journaliste qui fait partie des femmes ayant porté plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor.

Malgré cette mobilisation, M6 persiste et signe. Du côté de la chaîne, on confirme qu’il n’y a pas de changement de programmation prévu et que l’enquête interne se poursuit. Reste à voir ce que décidera le public et s’il sera, oui ou non, au rendez-vous de cette soirée avec Stéphane Plaza…