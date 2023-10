En mars dernier, Pierre Niney remportait la saison 3 de « LOL : Qui rit, sort ». En attendant la quatrième édition, Prime Video propose un spin-off spécial Halloween intitulé « LOL : Qui crie, sort ! ». Comme son titre l’indique, une nouvelle règle s’ajoute au concept originel. « Si tu ris, tu sors. Mais si tu cries, tu sors aussi », prévient Philippe Lacheau dans la bande-annonce dévoilée hier.

Pour relever le défi, Endemol France - qui produit cette émission - a réuni un casting de huit personnalités déjà rodées à l’exercice. Camille Lellouche et Gérard Darmon, les vainqueurs de la saison 2, y côtoient Audrey Fleurot, Ahmed Sylla, Hakim Jemili, Bérengère Krief, Fadily Camara, et Kyan Khojandi. Les trois premiers épisodes seront disponibles dès le 26 octobre sur Prime Video. Les deux derniers rejoindront la plateforme le 2 novembre.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

« Les cartons jaunes signaleront toujours les avertissements, les cartons rouges seront synonymes d’élimination et les cartes joker seront redoutées de tous les participants, précise le communiqué de presse. Et pour encore plus pimenter le jeu, Philippe Lacheau pourra décider d’activer à tout moment le bouton « black-out » qui plongera immédiatement la pièce dans le noir et réservera de nombreuses surprises ». Celui ou celle qui ne rira pas, mais qui ne criera pas non plus, offrira 150.000 euros à l’association de son choix.

Adapté d’un format japonais, « LOL : Qui rit, sort » a été diffusé pour la première fois en avril 2021. La saison 1 avait été remportée par Alexandra Lamy et Julien Arruti.