C’est sa première interview depuis l’annonce de son départ surprise pour TF1. Un peu plus d'un mois après la rentrée, alors que la saison des transferts semblait close, Bruce Toussaint a révélé la semaine dernière qu’il quittait BFMTV pour prendre les commandes de la nouvelle matinale que TF1 envisage de diffuser début 2024. Dans une interview publiée hier dans La Tribune du dimanche, le journaliste de 49 ans a dévoilé les coulisses de ce départ surprise, dont « le timing est aussi inattendu que spectaculaire », reconnaît-il.

Tout commence le 23 septembre, lorsque Bruce Toussaint commente pour BFMTV la messe du pape François depuis le stade Vélodrome, à Marseille. « J’ai alors reçu un coup de fil de Thierry Thuillier (le directeur général adjoint de TF1 chargé de l’information), qui voulait me rencontrer. On s’est vus deux jours plus tard. Tout s’est fait très vite, en moins de dix jours, révèle-t-il. Après plusieurs nuits blanches et de longues discussions avec mon épouse, qui m’a toujours accompagné dans mes " folies ", j’ai pris ma décision cette semaine dans la nuit de mercredi à jeudi. Et je l’ai annoncée dans la foulée jeudi midi à Marc-Olivier Fogiel (directeur général de BFMTV), juste après mon émission ».

« Je ne pouvais pas refuser la proposition de TF1 »

Le journaliste évoque un « choix difficile ». « Je sais bien que partir en cours d’année est une décision qui frappe plus durement BFMTV que si c’était en fin de saison, admet-il. Mais je ne pouvais pas refuser la proposition de TF1. Trois heures d’antenne tous les jours sur la première chaîne d’Europe, c’est vertigineux… C’est une chance extraordinaire que je ne pouvais pas laisser passer ».

Selon Bruce Toussaint, ce départ soudain n’a pas entaché son amitié avec Marc-Olivier Fogiel qu’il connaît depuis vingt-cinq ans. « Depuis son arrivée à BFMTV en 2019, il m’a confié toutes les interviews les plus importantes de la chaîne : d’Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon en passant par Nicolas Hulot (après les accusations de viol le visant). Avec lui, j’ai vécu une somme de scoops, d’éditions spéciales incroyables et des plateaux délocalisés un peu partout, rappelle-t-il. La seule raison de mon départ, c’est la proposition fantastique de TF1. C’est ce que j’ai expliqué à Marc-Olivier. Aujourd’hui, la seule chose que je veux lui dire, c’est " merci " »u

Une émission d’accueil avec de l’information

Le journaliste a également dévoilé les grandes lignes de cette nouvelle matinale : un direct de trois heures, du lundi au vendredi, avec une bande de chroniqueurs. « Ils n’ont pas encore été choisis, mais on a très envie de s’appuyer sur les talents " maison " car il y en a énormément », indique-t-il. Bruce Toussaint ajoute qu’il s’agira d’une « émission d’accueil avec de l’information ». « Attention, pas des flashs mais de vrais journaux conçus par la rédaction de TF1, précise-t-il. Informer est la vocation première de cette nouvelle tranche. Quand ils se réveillent, les téléspectateurs veulent savoir ce qui s’est passé. Mais on parlera également d’autres choses : de cuisine, de déco… Tout ça est en cours d’élaboration ». Il ajoute que cette matinale mettra « l’accent sur la proximité, comme dans le 13 Heures de TF1, grâce à l’important réseau de correspondants de la chaîne en régions ».

Bruce Toussaint était sur BFMTV depuis 2018. Il y a tout d’abord présenté « Grand Angle », entre 22 h et minuit, ainsi que « Et en même temps » (18h à 20h) ; puis « Tonigh Bruce Infos » (22h à minuit). Il animait le « Live Toussaint » entre 9h et midi depuis 2020.