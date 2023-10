Le sacre d’une championne. Margaux, la plus grande des Maestros de N’oubliez pas les paroles, a remporté, face à Jérémy, les Masters 2023 diffusés ce samedi soir sur France 2. Depuis sa première participation en 2019, ses 59 victoires et ses 530.000 euros de gains, la Bretonne domine le classement des Maestros. Victorieuse en équipe de la Ligue des Maestros en janvier dernier, puis du Tournoi au printemps, il lui restait ces Masters qui lui résistaient depuis 2020.

Après trois participations infructueuses, elle ajoute désormais ce prestigieux titre à son palmarès. Elle remporte par la même occasion 101.000 euros, dont 20.000 qu’elle reverse à l’association Belharra SLA, qui lutte contre la maladie de Charcot. Margaux a répondu aux questions de « 20 Minutes ».

Qu’avez-vous ressenti lors de votre victoire ?

Sur le coup je n’y croyais pas trop. J’étais très contente parce que c’était l’objectif que je m’étais fixé depuis mon entrée dans les Masters. A la télé on pense parfois que ça ne me fait rien du tout alors qu’à l’intérieur ça bouillonne. J’intériorise beaucoup. J’étais très émue. En plus j’ai joué la finale avec un ami, Jérémy, que j’aime beaucoup. C’était un super moment.

C’était un candidat que vous redoutiez particulièrement ?

Bien sûr, je savais qu’il était très fort. On a à peu près les mêmes goûts musicaux donc je savais que ça allait être un beau match.

Quelle étape et quel adversaire vous ont donné le plus de fil à retordre lors de ces Masters ?

Ils sont tous très forts mais le match qui a été le plus compliqué c’était contre Arsène pendant les quarts de finale. Cela s’est terminé sur une égalité parfaite, on a tous les deux réalisé un sans-faute. J’ai donc gagné mes quarts grâce à mon classement. A un mot près j’étais foutue !

Qu’est-ce qui vous a fait défaut les fois précédentes et vous a permis de gagner cette année ?

C’est un peu bateau de dire ça mais la chance joue beaucoup. Les fois où j’ai perdu, ce n’était pas forcément parce que je n’avais pas bien travaillé, j’étais juste tombée sur des chansons que je ne connaissais pas. La catégorie des "mal-aimées" par exemple, ce sont souvent des chansons qui me font défaut et qui sont peu choisies. Cette année j’ai trouvé leurs paroles assez souvent. C’est la chance du tirage sur lequel on tombe.

A votre niveau la chance a donc une incidence particulière ?

Forcément, plus on travaille et plus on réduit la part de chance. Après, il doit y avoir peut-être près de 4.000 chansons dans le répertoire des musiciens de l’émission et c’est impossible de les connaître toutes. On connaît un quart, certains plus, mais c’est déjà énorme !

Vous avez une estimation du nombre de chansons que vous connaissez ?

J’ai le nombre exact parce que j’ai un fichier Excel avec le nom des chansons. Il y en 1.462 exactement.

Vous avez redoublé d’effort pour les révisions ?

Non, justement. Cette année je m’étais un petit peu découragée inconsciemment. Mais j’ai travaillé différemment, j’ai beaucoup bachoté au dernier moment et comme j’ai une mémoire à court terme assez efficace, ça a plutôt bien fonctionné. J’ai travaillé les classiques et pas mal de chansons qui font moins partie de mon répertoire de cœur, celles un peu anciennes etc. Mes adversaires savent que ce n’est pas mon point fort !

Quel est votre secret pour retenir autant de chansons ?

J’en écoute beaucoup, forcément. Mais moi ce qui m’aide c’est d’avoir le texte sous les yeux, j’apprends la chanson comme on peut apprendre un poème.

Sans cette victoire, votre parcours vous semblait incomplet ?

L’un de mes objectifs était vraiment de gagner les Masters. Et du fait de ma place dans le classement, je me disais que si je ne les gagnais pas une fois, j’aurais été une gagnante en carton ! Les anciens premiers les avaient tous déjà gagnés : Kevin, Hervé… C’était vraiment ce qui me manquait dans mon parcours pour que je sois vraiment contente et que je puisse me détendre un peu.

Vous avez aussi remporté le Tournoi des Maestros avec Violaine et Louis cette année. Il ne vous reste plus rien à gagner désormais ?

Si, pourquoi ne pas gagner de nouveau les Masters l’année prochaine ! Il y a aussi eu fin 2022 la Ligue des Maestros que j’ai gagnée en équipe avec Hervé. J’ai eu beaucoup de chance cette année. Et peut-être qu’inconsciemment, le fait d’avoir gagné le Tournoi ça m’a mise un peu plus en confiance.

Nagui vous surnomme la reine Margaux. Ce surnom est désormais justifié ?

Justifié, non, ça me met sur un piédestal alors qu’en vrai… Le classement montre des performances à un instant T mais je ne suis pas meilleure qu’Hervé, que Kévin etc., qui sont moins bien placés. Ça me met un peu mal à l’aise mais je l’accepte maintenant. Même les gens qui me croisent dans la rue m’appellent comme ça, donc ça me fait rire.

Vous vous êtes lancé récemment dans la chanson pour en faire votre métier. Qu’est-ce qui vous a convaincu de sauter le pas ?

L’année dernière avec N’oubliez pas les paroles on a pu faire une tournée d’une quarantaine de dates où nous sommes allés dans plusieurs salles. Ça m’a aidé à me lancer. J’ai toujours voulu le faire mais comme ce n’est pas un milieu facile, c’était compliqué. En janvier j’ai monté un duo, Désaccord, avec un musicien qui était déjà dans le métier. J’ai l’impression de ne pas travailler parce que c’est quelque chose que j’aime. Pouvoir gagner sa vie en faisant des concerts c’est quand même une chance. Notre projet c’est vraiment de faire plein de dates dans le Grand Ouest et de pouvoir développer tout ça, notamment pour les mariages.

Les téléspectateurs auront-ils l’occasion de vous revoir dans d’autres émissions ?

Dans d’autres émissions que N’oubliez pas les paroles, non. Mais ils me reverront l’année prochaine pour le Tournoi des associations et pour les Masters.

Vous êtes plus redoutable que jamais. Vous détrôner sera désormais le challenge principal des autres candidats ?

Cette année il y a eu énormément de candidats qui sont montés très haut dans le classement. Dès qu’il y a un candidat fort à la télé, je reçois plein de messages en mode "Margaux, tu vas te faire dépasser" ! Si ça arrive, je m’en remettrai et je serai heureuse pour la personne. Les records sont faits pour être battus.