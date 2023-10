« On est parti pour une nouvelle saison et on va passer les fêtes ensemble », annonce d’emblée Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1, lors de la conférence de presse organisée à la Seine Musicale pour présenter la nouvelle saison de « Star Academy ». L’an passé, TF1 avait réactivé l’émission dans une version réduite de deux mois pour cause de Coupe du monde de football. Cette fois-ci, l’édition durera un mois de plus, ce qui amènera les candidats toujours en lice à passer Noël et jour de l’an au château. « Trois mois, c’est la bonne durée, cela permettra sans doute aux élèves de progresser davantage et d’entrer plus profondément encore dans le cœur du public », précise-t-il.

« On n’essaye pas de les transformer »

La nouvelle promotion de seize candidats, âgés de 18 à 25 ans, sera dévoilée lors du prime time du 4 novembre, toujours présenté par Nikos. « Notre seul mot d’ordre lors des castings a été l’authenticité, indique Jean-Louis Blot, patron d’Endemol qui produit "Star Academy". On les prend tels qu’ils sont, on n’essaye pas de les transformer, ils sont juste là pour apprendre comme dans une école normale ». Les académiciens s’installeront dans le château de Dammarie-les-Lys où ils découvriront une nouvelle déco et une nouvelle pièce, baptisée "la salle du public". « Ce sera un endroit où les élèves iront de temps en temps poster des contenus, s’adresser au public, répondre à des questions de leurs fans », précise Rémi Faure, sachant que les élèves n’ont pas de téléphone portable le temps de l’aventure.

Au château, Michael Goldman conserve son poste de directeur. « On ne devient pas une star juste parce qu’on chante bien, c’est une condition sine qua none, après il y a des choses qui font la différence et qui sont assez dures à anticiper », rappelle-t-il. Si le corps professoral est majoritairement reconduit, deux nouvelles personnalités les rejoignent : Malika Benjelloun succède à Yanis Marshall pour la danse ; et Cécile Chaduteau prend le relais de Laure Balon pour l’expression scénique. La première est enseignante, danseuse, chorégraphe. A l’époque de la « Star Ac » 2, Malika Benjelloun accompagnait les artistes dans leur chorégraphie. Elle a également collaboré avec Robbie Williams et a accompagné Billy Crawford en tournée. « Je veux qu’ils prennent la danse comme un atout, comme un outil pour défendre leur univers musical », assure-t-elle. La seconde revendique « un parcours atypique » qui débute avec la danse classique, se poursuit avec le chant (elle a été choriste de Johnny ou France Gall, et a sorti son propre album), et la comédie.

Le retour de la tournée « Star Academy »

Pour les primes, l’édition 2023 retrouve le studio historique de la « Star Academy », le Studio 217, soit 1.000 mètres carrés (le double de l’an passé). Des émissions thématiques jalonneront la saison. L’une accueillera un orchestre philharmonique, ou une autre, mi-décembre, dévoilera la liste des élèves qui participeront à la tournée. Celle-ci fait donc son retour avec cette édition. Elle démarrera début 2024, peu de temps après la fin de la saison, et fera halte dans les Zénith de France. La quotidienne, avec Karima Charni en voix off, sera désormais programmé 7 J sur 7, avec un rendez-vous le dimanche plus axé sur les coulisses du prime time.

L’an passé, après quatorze ans d’absence sur TF1, la « Star Academy » a été remportée par Anisha. L’édition 2022 a été suivie par 4,2 millions de téléspectateurs en moyenne, le samedi soir en prime time, et quasiment 2 millions d’individus en moyenne dans sa version quotidienne.