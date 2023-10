Bientôt deux mois que le comédien vedette de la série Plus belle la vie n’a plus donné de signe de vie. Depuis le 4 août dernier, Marwan Berreni a disparu après un accident de la route dans lequel il pourrait être impliqué. Dans une lettre publiée par Libération, les parents de l’acteur le supplient de donner des nouvelles. « Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi, écrit le couple. Reviens ! On a besoin de toi ! »

Dans cette lettre, les parents de Marwan Berreni l’encouragent à affronter ses « peurs ». « Marwan, si tu penses que tu as besoin d’aide pour chasser ce nuage sombre qui plane au-dessus de toi et te fait ressentir tristesse et désespoir ; pour que tout aille mieux demain. » Et de le rassurer : « Sache que toutes les tempêtes ne viennent pas forcément gâcher notre vie… »

Multiples fractures

Dans la soirée du 3 août, peu après 23 heures, une femme âgée de 37 ans s’est fait percuter par un véhicule à Mâcon (Saône-et-Loire) alors qu’elle traversait un passage piéton à proximité d’une boîte de nuit, le Club 400. Souffrant de multiples fractures, la victime a été transportée au centre hospitalier de Mâcon, qui lui a délivré une incapacité totale de travail de 28 jours. Le conducteur du véhicule en cause, qui n’a pu être identifié par les premiers témoins, a « immédiatement » pris la fuite, selon le parquet.

Deux jours plus tard, un véhicule de type 4X4 « susceptible de pouvoir correspondre au véhicule impliqué dans l’accident » a été découvert sur la commune de Fleurie, à une quinzaine de kilomètres plus au sud, selon le parquet de Mâcon. Selon des sources proches du dossier, la voiture présentait « la trace d’un choc important » à l’avant. Surtout, ces mêmes sources indiquent que le 4X4 appartient à Marwan Berreni qui réside non loin de là, à Fuissé.