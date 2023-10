Netflix a décroché Aya Nakamura dans son nouveau casting. Le jury de la saison 3 de l’émission « Nouvelle école », qui cherche à dénicher la nouvelle pépite du rap, sera composé du rappeur SCH et, à présent, de la star française Aya Nakamura et du rappeur SDM. Jusqu’ici, SCH, Niska et Shay jugeaient les candidats mais les deux derniers ont décidé de ne pas poursuivre l’aventure.

Aya Nakamura est une grosse prise pour l’émission de Netflix, pensée comme un « The Voice » du rap. L’artiste de 28 ans est la chanteuse francophone la plus écoutée au monde et a remporté la Flamme de l’artiste féminine de l’année. De son côté, SDM, de son vrai nom Léonard Manzmabi, est l’un des plus gros vendeurs d’albums en France, d’après Le Parisien.

Nouvelle saison. Nouveau jury.



Adaptée de l’émission américaine « Rhythm + Flow », « Nouvelle école » fait s’affronter les participants sur différentes épreuves afin de montrer l’étendue de leurs talents. L’émission musicale à la recherche de nouvelles pépites du rap rempile donc pour une troisième saison qui s’annonce prometteuse.