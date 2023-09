A Marseille, on pardonne tout à Bernard Tapie. Parmi les supporteurs de l’OM, la figure du « Boss » est, aujourd’hui encore, auréolée de gloire. Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre au stade Vélodrome, où trône toujours un drapeau à l’effigie de celui qui a ramené sur la Canebière la coupe aux grandes oreilles. On peut aussi se souvenir de ses funérailles lors desquelles plusieurs centaines de supporteurs avaient pris place sur le Vieux-Port derrière une banderole unitaire des différents groupes ultras. Tapie et Marseille, l’OM et Tapie, est une relation pleine de passion. Et si la famille de l’ex-propriétaire de l’Olympique de Marseille s’était dite opposée à la réalisation d’un biopic sur la vie romanesque de Tapie, Netflix n’en a pas tenu rigueur. Pardonne-t-on ça, au géant du streaming ?

Habitants de Marseille et de ses environs immédiats, supporteurs de l’OM, avez-vous vu la série, malgré l’opposition de la famille à sa réalisation ? Qu’en avez-vous pensé ? Les séquences traitant de l’OM vous ont-elles séduites ? Avez-vous appris des choses ? La série vous a-t-elle semblé réaliste ? Celle-ci a-t-elle fait évoluer votre image de Bernard Tapie ? La conseillerez-vous ? En somme, on voudrait connaître vos opinions à ces propos. Dites-nous tout en remplissant ce formulaire. Votre avis nous intéresse ! Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article.