Décidément, le marché de l’ultra luxe a le vent en poupe à la télé. Il faut dire qu’à défaut de pouvoir accéder à la propriété, baver devant des propriétés hors de prix et défiant l’imagination reste un plaisir relativement abordable. Ce jeudi à 21h10, RMC Story dévoile un tout nouveau programme intitulé French Riviera : Villas de Luxe. Comme son nom l’indique, le programme pose ses valises sur la Côte d’Azur, entre Cannes et Monaco, là où le soleil brille toute l’année et où le marché immobilier dépasse l’entendement.

La chaîne nous propose de découvrir des « demeures extraordinaires » et des « villas jusque-là inaccessibles », précise un communiqué de presse. Il est aussi question de suivre trois agences spécialisées qui se plient en quatre pour répondre aux « exigences particulières » de leurs clients « pointilleux », entend-on dans le programme. Une émission qui n’est pas sans rappeler la téléréalité à succès L’Agence sur TMC (et Netflix), non ? « 20 Minutes » se prête au jeu des différences.

Les pieds dans l’eau

Contrairement à l’agence boulonnaise qui rayonne désormais à l’international, le secteur de French Riviera est par définition plus restreint et délimité. L’émission porte uniquement sur les propriétés du sud-est de la France et ne s’écarte pas d’un iota de la Méditerranée. La « vue sur mer dégagée » et les piscines à débordement étant bien évidemment les arguments chocs de vente de ces villas. Si le spectacle est au rendez-vous, on s’interroge toutefois sur la pérennité de l’émission et sa capacité à se renouveler saison après saison.

Plus haut de gamme que le haut de gamme

Vous pensiez en avoir pris plein les yeux avec les Kretz ? Bienvenue dans la catégorie poids lourd. Démesurément grandes (l’une des premières villas compte 19 chambres et 17 salles de bains), avec plusieurs piscines (c’est bien de varier dans une même journée), des spas, des salles de sport, des golfs, des salons de coiffure… Les propriétés présentées sur RMC atteignent plusieurs dizaines de millions d’euros à la vente. L’Agence, elle, nous dévoile généralement des biens aux prix un poil plus « modestes », autour de quelques millions. Par contre, d’un côté comme de l’autre on ne lésine pas sur les « matières nobles » et les « effets wahou ».

Des locataires de luxe

Les personnes riches n’ont pas que le mot « achat » à la bouche, la location existe aussi chez elles. Notamment dans le secteur de l’événementiel où la Côte d’Azur reste un terrain de jeu privilégié. Un aspect que souligne particulièrement French Riviera à travers l’une de ses agences de location « entièrement dédiée au luxe ». « Aucune location en dessous de 10.000 euros la semaine », nous précise Justin, l’un de ses représentants. Comptez quelque 65.000 euros la semaine pour une villa dans un style balinais, 13.000 m² de jardin, une plage privée et un ring de boxe. Entre autres.

Trois agences pour le prix d’une

Là où L’agence raconte le quotidien d’une famille, French Riviera met en scène trois agences différentes dans un même programme. Il y a celle 100 % féminine où la confirmée Amanda forme sa jeune recrue Kos. L’historique de Michaël Zingraf, qui bourlingue dans le secteur depuis les années 1970. Puis l’agence britannique Knight Frank et sa clientèle internationale. On perd le côté familial et le capital sympathie des Kretz mais on y gagne l’aspect concurrentiel qui peut être particulièrement croustillant. Néanmoins, aussi aimables – ou détestables – qu’ils soient, aucun ne saura remplacer dans nos cœurs le mystérieux Daniel Daggers (on n’en dira pas plus).

Deux salles, deux ambiances

Dans le monde des émissions sur l’immobilier de luxe, il faut choisir son camp musical. Du côté de L’Agence, le hip-hop US est roi et a le mérite d’apporter une dimension dramatique à des quartiers de la capitale boring à souhait (coucou le 8e arrondissement). Chez French Riviera, on se la joue dance à fond. Une façon de miser sur le rythme, les night-clubs et la frénésie, pour illustrer une région de la France où se côtoient essentiellement des personnes de plus de 65 ans. On salue l’effort.