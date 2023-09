L’heure de la rentrée a sonné pour Laurent Ruquier. Ce lundi soir, l’animateur présentera sa toute première émission sur BFMTV, son baptême du feu sur la chaîne après son départ de France 2 avant l’été. « J’ai hâte de démarrer », a-t-il déclaré avec entrain ce matin, interrogé par ses nouveaux collègues de la matinale. Du lundi au jeudi, de 20 heures à 21 heures, il animera désormais « Le 20h de Ruquier » (un titre on ne peut plus transparent et factuel), en compagnie de la journaliste Julie Hammett.

Au programme de ce nouveau rendez-vous ? « Une heure d’actualité et de débats », annonce un communiqué de presse du groupe. « Autour de la table, une bande de chroniqueurs pour passer l’info au crible et interroger des invités, pour confronter toutes les opinions sur des sujets qui font la Une », est-il précisé.

« Pas journaliste » mais « animateur de débats »

Tout l’intérêt de cette « heure d’actualité », diffusée en parallèle des grands JT de TF1 et de France 2, résidera bien évidemment dans la patte apportée par Laurent Ruquier. « C’est une tranche d’info et de débats avec mon regard sur l’actualité. Il y aura les trois grands sujets du jour et des analyses avec des débatteurs. Je ferai parfois un petit pas de côté par rapport à l’actu traitée tout au long de la journée. Depuis quasiment trente ans, je lis tous les journaux, tous les matins. Pas grand-chose ne m’échappe ! », a-t-il estimé auprès de Télé-Loisirs

Après Laurent Ruquier l’animateur, le producteur et l’humoriste, les téléspectateurs découvriront-ils Laurent Ruquier le journaliste ? « Je ne me suis jamais considéré comme un journaliste et je ne le serai pas davantage demain, a-t-il précisé. La journaliste, ce sera Julie [Hammett]. Moi, je serai animateur de débats. […] En s’intéressant à différentes choses comme moi, on est souvent mieux informé qu’un journaliste qui n’a qu’une spécialité. »

Un « trombinoscope » quotidien

Comme à son habitude, l’animateur n’officiera pas seul et sera entouré de plusieurs chroniqueurs. Une nouvelle bande mystère qui se dévoilera au fur et à mesure de la semaine. « Sur la dizaine de débatteurs que l’on a choisis, il y a deux noms qui sont déjà sur BFMTV. Ils ne seront pas là tous les soirs. Tous les autres seront des visages quasi-nouveaux pour certains et même nouveaux à 100 % pour au moins quatre ou cinq d’entre eux. Je peux vous dire que ce soir, il y aura un visage de BFMTV et trois autres que l’on n’a jamais vus sur un plateau de chaîne info », a expliqué Laurent Ruquier à Puremédias.

L’animateur proposera également sa propre séquence quotidienne, sous la forme d’un édito. « Il y aura chaque jour un trombinoscope qui me permettra de glisser six visages qui ont fait l’actualité du jour et sur lesquels je rebondirai », a-t-il précisé. Les curieux répondront-ils présent à la première de l’animateur ? Le style Ruquier fera-t-il mouche sur BFMTV ? Réponse à partir de 20 heures.