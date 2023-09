Cauchemar en cuisine interne. Au sein du groupe M6, les révélations de Mediapart sur Stéphane Plaza, ont pris tout le monde de court. Dans les couloirs, la parution d’une enquête sur son animateur phare accusé de violences physiques et psychologiques par plusieurs anciennes compagnes avait commencé à circuler il y a deux ou trois jours. L’article a été mis en ligne jeudi après-midi et, dans la foulée, l’agent immobilier devenu star cathodique a dû s’expliquer lors d’un entretien qui s’est déroulé par téléphone.

D’après les informations recueillies par 20 Minutes, une enquête interne, sur la conduite de l’animateur dans le cadre professionnel (les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés dans le cadre privé) a été ouverte. Peu après 21 heures, le groupe se disait, dans un communiqué, « attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d’éthique et de déontologie » et ajoutait « [prendre] acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu’il a engagées ». L’animateur, par la voix de son avocate, avait qualifié de « fantaisistes » ces accusations auprès de Mediapart.

« Il arrivait que plusieurs femmes viennent le voir dans sa loge en même temps »

Le message, laconique, et semblant ménager la chèvre et le chou, reflète l’embarras dans lequel se trouve le groupe audiovisuel ce vendredi. Stéphane Plaza est l’une des figures de son antenne mais la tête de gondole tangue. Sur 6play, il faut ce vendredi farfouiller pour voir apparaître le visage de celui qui s’affiche généralement sur la page d’accueil avec ses « Recherche maison ou appartement », « Chasseurs d’apparts » et autres « Maison à vendre ». De même, il nous a été impossible de trouver, sur la banque d’images de M6 réservée aux médias, une photo de l’animateur.

Côté RTL, c’est aussi la stupeur. « Depuis la rentrée, Stéphane n’est pas revenu aux Grosses Têtes, peut-être est-ce parce qu’il savait que l’enquête de Mediapart allait sortir, nous dit-on en off. Il n’est sans doute pas près de revenir dans l’émission, où les personnalités sont dans l’autodérision ou font des blagues sur leurs vies. Pas parce que Laurent Ruquier l’aurait décidé, il n’est pas du genre à lâcher les gens, mais parce que Stéphane n’aura pas envie de s’exposer. »

« J’ai été très surpris de ce que j’ai lu, nous glisse une source côté M6. On savait qu’il était chaud mais ça, ce n’est pas interdit par la loi. On savait qu’il avait des relations multiples qui parfois posaient problème : quand il jouait au théâtre, il arrivait que plusieurs femmes viennent en même temps le voir dans sa loge. »

Un documentaire avec son père

On ignore si ce cas de figure s’est produit le 20 juin dernier, à l’issue de la représentation d’Un couple magique. Toujours est-il que la pièce portée par Stéphane Plaza, Valérie Mairesse et Jeanfi Janssens, retransmise ce soir-là sur M6, n’a pas ameuté les foules. La chaîne a fini au pied du podium avec seulement 1,56 million de téléspectateurs pour une part d’audience (pda) de 9.2 %.

La nouvelle émission de Stéphane Plaza, « Nouvelle maison pour une nouvelle vie », diffusée en access prime time entre le 15 mai et le 7 juillet a obtenu des scores décevants, en attirant 907.000 téléspectateurs en moyenne (7,3 % de pda), selon les calculs de nos confrères de PureMédias. A titre de comparaison, programmée sur la même case de janvier à mai, « La meilleure boulangerie » parvenait à rassembler, 1,46 million de téléspectateurs (9,5 % de pda).

Mardi, les journalistes télé recevaient dans leurs boîtes mail un communiqué de M6 annonçant la programmation prochaine de « En voyage avec mon père ». Ce documentaire, pour lequel Stéphane Plaza est parti en Martinique avec son papa de 90 ans, doit être diffusé le 10 octobre, à 22h25, juste après un numéro de « Recherche maison… » Une soirée 100 % Plaza qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, n’est pas remise en question.