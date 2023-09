Bye bye Les Reines du shopping, bonjour Dressing Challenge ! Ce lundi à 16h50, M6 présente sa toute nouvelle émission quotidienne présentée par l’indétrônable Cristina Cordula. Au programme ? Aider des hommes et des femmes à « détoxifier leurs dressings », c’est-à-dire à vider leurs placards en se débarrassant de leurs vêtements importés (qui s’accumulent pourtant années après années) pour ne garder que l’essentiel. Une façon de sensibiliser à la surconsommation et aux conséquences désastreuses que peut avoir l’industrie du textile sur la planète.

Une fois le tri de la penderie effectué et les pièces revendues, l’experte mode de M6 concoctera plusieurs tenues achetées en seconde main pour le participant ou la participante. Le tout parsemé de conseils avisés pour se relooker selon ses envies et sa morphologie (cette fameuse histoire de « 8 », de « H » ou de « V »), pour revendre au mieux ses vêtements ou dénicher la perle rare au meilleur prix. Vous l’aurez compris, écoresponsabilité et économies sont au rendez-vous de ce nouveau programme porté par Cristina Cordula, qui a répondu aux questions de « 20 Minutes ».

Comment vous est venue cette idée ?

Cela faisait des années que la chaîne et moi avions envie de faire quelque chose autour du recyclage, du vintage… Quelque chose avec le fait de renouveler son placard mais sans polluer, en lien avec le réchauffement climatique. Mais on ne trouvait pas vraiment la bonne idée. Puis nous est venu « Dressing challenge ». C’est une façon d’expliquer qu’on peut consommer, mais plus intelligemment. Ça s’adresse à tout le monde car beaucoup d’hommes et de femmes cumulent les vêtements, il y a une surconsommation. Ils ont des placards plein à craquer avec des vêtements qui ne sont pas de qualité, que les personnes n’utilisent pas et oublient. Et plus on consomme, plus cela fait fabriquer des vêtements et plus ça pollue. L’idée est donc de cleaner sa garde-robe, la détoxifier, enlever notamment les vêtements qui sont 100 % en synthétique… Ensuite je mets en vente ce qui ne va pas et avec cet argent je complète leur garde-robe avec des pièces efficaces pour elles et qui proviennent de la seconde main. On y trouve des pépites, des choses de qualité et à un prix excellent.

L’idée est donc d’apprendre à consommer plus en conscience ?

En conscience et intelligemment. Il vaut mieux avoir peu de pièces plutôt que beaucoup mais de mauvaises qualités. Dans toutes mes émissions, j’ai toujours dit qu’il valait mieux prêcher pour la qualité que pour la quantité. Dans le programme j’explique pourquoi ça pollue, je conseille aussi les gens pour savoir comment acheter dans les fripes. J’avais déjà cette conscience-là mais j’ai aussi appris beaucoup de choses dans cette émission.

Vous-même avez-vous revu votre façon de consommer la mode et de vous habiller ces dernières années ?

J’achète depuis toujours en seconde main. J’achète neuf parfois mais de manière réfléchie. Mais j’ai des pièces dans ma garde-robe qui datent de plus de 20 ans ! Parce que c’est de la qualité. Lorsque j’étais mannequin en Europe, quand j’allais à Londres ou à Paris, j’allais dans des boutiques de seconde main, dans des fripes, aux puces… On s’échangeait de bonnes adresses. Il n’y en avait pas autant, aujourd’hui c’est un vrai phénomène. Ce sont dans ces boutiques-là qu’on va trouver des pièces uniques, que personne d’autre n’aura. Je mets aussi en vente en seconde main, je fais le tri deux fois par an.

Dans l’émission, on entend ce mantra : « détoxifier ses armoires pour détoxifier sa vie ». Comme une forme de thérapie ?

Moi quand je mets mes vêtements en vente, je me sens beaucoup mieux. Cleaner votre placard c’est donner de l’espace dans votre appartement, dans votre vie. Les vêtements peuvent vite envahir. Une fois que j’ai enlevé toutes ces choses qui m’encombrent, c’est une nouvelle énergie qui rentre, un peu comme du Feng Shui. On réorganise aussi sa tête. Les filles que j’ai rencontrées dans l’émission se sentent mieux aussi et ont l’impression d’avoir un poids en moins. Elles y voient plus clair.

« Dressing challenge » c’est une émission de « détox » mais aussi de relooking. Une activité qui vous passionne toujours autant au fil des années ? Vous ne vous en lassez pas ?

C’est mon métier ! J’adore ce que je fais, depuis petite j’adore la mode. Je trouve que les vêtements vous donnent vraiment du pouvoir, qu’à travers eux on peut vraiment exprimer qui nous sommes. On peut aussi s’affirmer en société, dans son travail, être bien avec soi-même. A travers mes vêtements je me sens plus jolie, je me sens bien dans ma peau, donc bien dans ma tête. Je trouve que c’est quelque chose de magique. Les hommes et les nanas que je rencontre dans mon travail et qui sont contents, ça me fait plaisir. Je me dis qu’on a fait du bien à quelqu’un.

Les « Reines du shopping » ne reviendront pas cette saison. Malgré son succès, cette émission ne correspond-elle plus à l’air du temps ?

Ce n’est pas une question de ne pas être dans l’air du temps. Le shopping est quelque chose qui fait du bien, ça fait partie des plaisirs, ça permet de se vider la tête. Dans les « Reines du shopping » on avait d’ailleurs déjà fait des épisodes autour de la seconde main. Ce n’est pas que c’est fini, c’est juste qu’on en a fait pendant dix ans et qu’à un moment donné c’est bien d’apporter du nouveau. J’adore cette émission, je m’y suis amusée et je m’amuse toujours mais on avait envie de venir avec un concept différent. C’est important aussi de venir avec cette seconde main car les gens n’en ont pas encore conscience. Il y a encore du boulot à faire. C’est un nouveau sujet dans le domaine du shopping qu’on a trouvé pertinent.

Les deux émissions pourraient donc coexister par la suite ?

Ce sont deux émissions différentes mais je ne pense pas qu’on ferait les deux en même temps, sinon ça prendrait toute une après-midi. C’est bien de varier, même pour moi, j’aime bien venir avec de nouveaux trucs.

Vous vous verriez aller vers d’autres domaines ?

Pourquoi pas ! Je me vois aussi animer d’autres émissions, oui. Il y a plein de domaines que j’aime bien, la mode, la beauté, le bien-être, la danse… J’aime tellement de choses. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant.