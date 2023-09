En l’espace de dix jours, trois chaînes vont consacrer une soirée spéciale à l’inceste et aux violences sexuelles sur mineurs. Ce dimanche, M6 programme à 23h10 l’édifiant Un silence si bruyant dans lequel cinq victimes, dont Emmanuelle Béart qui coréalise le documentaire, témoignent. Le 1er octobre, France 2 rediffuse, à 21h10 Les Chatouilles, le film en partie autobiographique d’Andréa Bescond puis, à 22h55, Enfance abusée, un documentaire sur les conséquences des actes des pédocriminels sur leurs victimes. Le lendemain, 2 octobre, TF1 montrera Les Yeux grands fermés, un téléfilm dans lequel une grand-mère, incarnée par Muriel Robin, découvre que son fils, joué par Guillaume Labbé, abuse sexuellement son petit-fils. Cette fiction sera suivie de « Ne le dis à personne », leur combat contre l’inceste, un documentaire suivant l’enquête et le procès d’un homme accusé d’avoir violé sa fille.

Cette concomitance des programmations n’a rien d’une coïncidence : le sujet est dans l’actualité. Ce jeudi, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a rendu une analyse des 27.000 témoignages qu’elle a reçus en l’espace de deux ans. « Nous soutenons également la campagne gouvernementale contre les violences sexuelles faites aux enfants dont nous diffusons les spots à l’antenne, nous affirme Florent Dumont, le directeur adjoint des antennes et des programmes de France Télévisions. Ce vendredi, "Ça commence aujourd’hui" sera aussi consacrée à ce sujet. L’émission sera en direct, en présence de la secrétaire d’Etat Charlotte Caubel. »

« Faire bouger les lignes »

Il insiste sur le fait que ces sujets sont « importants » pour le service public, « depuis longtemps », avec « l’enjeu de faire bouger les lignes » pour que cela ait « un impact sur la société ». Florent Dumont évoque ainsi la diffusion, en 2017, de La Consolation, adaptation du livre de Flavie Flament « qui avait suscité le débat et eu un impact concret puisqu’elle avait contribué au rallongement du délai de prescription pour les viols pédocriminels. » Il cite également la diffusion, en 2020, du documentaire Bouche cousue, suivi par 2.5 millions de personnes et dans lequel intervenait le juge Edouard Durand qui allait être nommé, un an plus tard, coprésident de la Ciivise.

Le magistrat apparaît, dans cette fonction, dans Un silence si bruyant. Il voit dans le documentaire « un levier très important » pour « faire comprendre » à quel point il y a urgence à agir. Alors que le nombre d’enfants victimes d’inceste en France est estimé à 160.000 (un sur dix), Edouard Durand rappelle que seulement 3 % des plaintes débouchent sur une condamnation.

« Il ne faut pas avoir peur de se poser la question »

« 5.5 millions de personnes ont été agressées sexuellement dans leur enfance. C’est un phénomène de société énorme, je ne sais pas pourquoi la société ne semble pas prête à affronter le sujet aujourd’hui », se demande Guillaume Labbé. L’acteur, que 20 Minutes a rencontré au Festival de la fiction de La Rochelle, où Les Yeux grands fermés était présenté hors compétition, avance que « les gens qui travaillent avec les enfants ne sont pas assez formés sur le sujet. Certes, ce n’est pas forcément parce qu’il dort mal qu’un enfant a subi des viols, mais il y a un ensemble de signaux qu’il faut voir, il ne faut pas avoir peur de se poser la question. Actuellement, dans la grande majorité des cas, ce sont des gens en dehors de la famille qui dénoncent [les faits d’inceste]. »

Muriel Robin espère elle aussi « une prise de conscience » avec cette fiction, même si elle reconnaît que « c’est toujours une goutte d’eau ». Elle est convaincue que le téléfilm peut avoir « une mission d’éveil » et avoir la capacité de générer des discussions au sein des familles : « L’erreur serait de se dire : "ça ne peut pas se passer chez nous" ». La comédienne trouve « bien » que plusieurs chaînes s’emparent du sujet quasiment en même temps. « Plus ceux à qui c’est arrivé parleront, plus ceux à qui ça arrive parleront », affirme-t-elle.

« Ce n’est pas à nous d’avoir honte »

La mère de la petite Sarah, qui témoigne dans Un silence si bruyant, pense la même chose. « J’espère qu’au niveau sociétal et politique, tout va changer. Ma fille et moi avons eu peur de parler pendant des années, or ce n’est pas à nous d’avoir honte. »

L’importance que la parole soit entendue revient beaucoup dans les propos des interlocuteurs de 20 Minutes pour cet article. Encore faut-il qu’elle puisse l’être. « Il est possible que la Ciivise ne soit pas maintenue, s’inquiétait Edouard Durand en conférence de presse. Cela reviendrait à dire aux victimes : "On vous a assez entendu". »

Un silence si bruyant a été projeté mardi au ministère de la Jeunesse. Jonathan Curiel, le directeur général adjoint des programmes du groupe M6 y a déclaré être la fierté de la chaîne « de pouvoir diffuser ce documentaire si important ». « La télé a un rôle social à jouer et doit mobiliser le public », a-t-il ajouté. Un rôle politique que les chaînes françaises semblent désormais prêtes à assumer.