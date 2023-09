Il connaît en mètres linéaires la place qu’occupent ses albums selon les courants musicaux. « Ce ne sont pas 55.000 disques qui viennent les uns après les autres, signale Laurent Garnier à l’architecte en charge de créer un nouvel espace en prévision d’un déménagement. Je sais qu’en funk j’ai 1m70, en pop française j’ai 1m10, etc. » DJ, compositeur, producteur, l’homme est avant tout un passionné. Quand il évoque sa vie dans « Laurent Garnier : off the record », il n’y a pas un souvenir qui ne soit lié à la musique. Un voyage en Italie, enfant, est l’occasion de découvrir I feel love de Donna Summer. « Cette chanson a tout bouleversé pour moi, ce jour-là (…). Il a toutes les caractéristiques de ce qui m’a plu dix ans plus tard quand j’ai découvert la house ». Des après-midi à la fête foraine avec un grand-père propriétaire de montagnes russes, il se souvient d’une sono puissante et du plaisir d’écouter les derniers disques à la mode diffusés par les forains. Tout comme adolescent, il préfère délaisser les parties de foot avec ses copains pour essayer de mixer ses albums. « C’était dans mon sang », résume-t-il.

Un mouvement mais aussi une révolution

D’ailleurs, à travers sa propre histoire, c’est aussi celle d’un mouvement musical que Laurent Garnier nous raconte : la techno. « C’est un mouvement mais c’est aussi une révolution, analyse le journaliste Didier Varrod. Oui il y avait eu le rock, oui, il y avait eu le punk mais cette émancipation sociale qui passe par une musique qui ne vous dicte pas ce que vous devez penser et la manière dont il faut penser, ça aussi c’est assez nouveau ». Tout au long du documentaire, Gabin Rivoire mêle avec brio séquences captées en tournée, scène de la vie quotidienne et images d’archives pour appuyer les propos de ce pionnier. Après des études en école hôtelière, Laurent Garnier devient valet de pied à l’ambassade de France à Londres, et découvre du même coup l’extravagance des nuits londoniennes. Une des cassettes de mix qu’il distribue à ses amis tombe entre les mains de Paul Cons, directeur artistique de l’Haçienda, le club que le groupe New Order vient d’ouvrir à Manchester. « C’était un type très déterminé. Il aurait été découvert d’une manière ou d’une autre », estime-t-il. Il officie dans ce haut-lieu de la nuit mancunienne dès 1987. En même temps que l’ecstasy se répand dans les soirées, une nouvelle musique venue de Chicago déferle sur les pistes de danse : l’Acid house. Et pour vraiment danser jusqu’au bout de la nuit, celle-ci sort des clubs, ce qui donne naissance aux raves. « On voulait voir le lever du soleil » se souvient Carl Cox, DJ et producteur.

A la conquête de nouveaux territoires

Obligé de rentrer en France pour effectuer son service militaire, Laurent Garnier accompagne l’arrivée de la techno derrière ses platines au Palace, à la Loco, et au Grand Rex, où il célébrera en 2017 ses trente ans de carrière en invitant notamment les principales figures de la scène de Detroit. Malgré des réticences typiquement françaises, la techno conquiert au fil des ans de nouveaux territoires et s’institutionnalise. En témoigne la création de la Techno Parade en 1998, le concert donné par Laurent Garnier à la Salle Pleyel ou encore l’expo baptisée "Electro" à la Philharmonie de Paris.

« Pourquoi je me suis lancé dans la house music ? s’interroge-t-il dans le documentaire. Je me trompe peut-être mais je pense sincèrement que c’est parce que j’étais un vrai mélomane. J’adorais le disco, le reggae, la new wave, le punk, la soul. La house et la techno regroupent l’essence de tous ces styles. La house music était la musique que j’attendais ». Aujourd’hui, ce sont probablement ses confrères, eux-mêmes DJ et producteur, qui parlent le mieux de Laurent Garnier. « C’est la première icône de cette musique », estime Miss Kittin. « Ce n’est pas un simple DJ. Il crée une culture », analyse Peggy Gou. « C’est le DJ des DJ, estime Jeff Mills. Le genre de DJ qu’un autre DJ va écouter pour apprendre quelque chose ».