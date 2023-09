Les superlatifs ne manquent pas. « Un château de conte de fées, un panorama de l’architecture militaire », a décrit mercredi soir sur France 3 Stéphane Bern, l’animateur de l’émission « Le Monument préféré des Français ». Le château fort de Sedan, le plus grand d’Europe, situé dans les Ardennes (Grand-Est), a en effet été élu par le public « monument préféré des Français » par le public parmi 14 sites remarquables qui étaient en compétition cette année.

Déjà plus de 100.000 visiteurs en un an

Cette place forte des Ardennes succède ainsi à la Gare transatlantique de Cherbourg et au sous-marin Le Redoutable situés en Normandie, qui avaient été choisis par les internautes en 2022. La forteresse, rachetée par la municipalité en 1962, est finalement une bonne affaire : Elle a déjà accueilli plus de 100.000 visiteurs pour l’année 2023 et est classée monument historique depuis 1965.

Parmi les hauts lieux culturels en lice, l’abbaye de Cluny (Saône-et-Loire) finie deuxième, le domaine de Chaalis (Oise) est troisième, le Haras du Pin (Orne) quatrième et le trois-mâts Belem (Loire-Atlantique) cinquième. La basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon (Rhône), la citadelle de Port-Louis (Morbihan), le château de Blois (Loir-et-Cher), la citadelle d’Ajaccio (Corse), le Fort Saint-Louis (Martinique), la bibliothèque de France (Paris), le phare de la Coubre (Charente-Maritime), la place nationale à Montauban (Tarn-et-Garonne) et les arènes de Vaison-la-Romaine (Vaucluse) étaient également en finale.