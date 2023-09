« Le jeu des 1.000 euros » a 65 ans. Ce programme, qui a connu différentes appellations en fonction des changements de monnaie, est créé en 1958 par Henri Kubnick et s’est imposé, au fil des saisons, comme un rendez-vous culte de France Inter. En diffusion quotidienne, il continue de séduire 1,5 million d’individus. En 2014, Nicolas Stoufflet a pris les commandes de ce quiz qui fait le tour de France pour faire jouer les auditeurs. C’est cet animateur que l’on retrouve aux côtés de Carine Teyssandier dans l’adaptation télé que propose France 3 dès aujourd’hui. « C’est une émission un peu exceptionnelle en termes d’audience, et en termes de longévité ou de fidélité du public », commente Caroline Got, présidente de Médicis productions, qui coproduit avec France Inter. Mais en quoi un jeu radio fait un bon programme pour le petit écran ? « On ne s’est pas dit que cela ferait nécessairement une bonne émission télé, précise-t-elle. On a essayé de l’adapter car il y avait une telle force et un tel attachement autour de ce rendez-vous, mais on ne savait pas si on trouverait un format qui allait fonctionner. L’idée n’était pas de décalquer l’émission radio à la télévision, cela n’aurait eu aucun sens ». D’autant plus que, sur France Inter, « Le jeu des 1.000 euros » dure treize minutes, ce qui n’a pas d’équivalent à la télé. Il leur faudra un an et demi de travail pour trouver le juste équilibre entre « respecter les codes de l’émission radio et apporter en même temps quelque chose de différent ».

Un « spin-off » du jeu radio

Caroline Got définit cette adaptation comme un « spin-off ». « Ce jeu pour la télé est tout à fait complémentaire du programme radio », estime-t-elle. Ainsi, « Le jeu des 1.000 euros » sur France 3 n’est pas une émission itinérante mais propose plutôt un tournoi des champions, pendant lequel les candidats, venant de toute la France et ayant déjà joué sur France Inter, jouent en duo. « Notre format est feuilletonnant, ajoute-t-elle. Les gens restent dans l’émission jusqu’à ce qu’ils aient pu défier le duo champion. Il y a un système d’élimination et de gagnant en finale qui n’existe pas dans l’émission radio ». Quant aux questions, elles conservent le même niveau que celles sur France Inter (avec les couleurs bleu, blanc ou rouge), mais, à l’écran, des éléments visuels ont été ajoutés, à savoir des indices destinés aux téléspectateurs.

Le son du métallophone pour égrener les secondes

Et les auditeurs de France Inter, vont-ils s’y retrouver dans ce « spin-off » ? « Déjà, c’est fait pour le public de France 3, un public qui aime voir des quiz à la télévision, prévient Caroline Got. J’espère surtout que l’auditeur de France Inter va découvrir autre chose. L’idée une fois de plus n’est pas de reproduire. Ce n’est pas le jeu radio filmé. En revanche, on a repris tous les éléments identitaires auxquels le public est attaché. Il y a notamment le son du métallophone pour égrener les secondes, le temps que les candidats répondent à la question. Il a été réenregistré avec le producteur de Radio France ». Pour accompagner l’arrivée du « Jeu des 1.000 euros » sur France 3, un documentaire sur l’émission, baptisée « Chers amis, bonjour ! », sera diffusé le mercredi 13 septembre à 23h20.