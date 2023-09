Macarons, crème brûlée, tiramisu… « Le Meilleur Pâtissier » revient aux fondamentaux à l’occasion de cette douzième saison. « Quand on regarde l’émission, on a envie de manger. On a poussé cette gourmandise au maximum et on a voulu rendre les recettes encore plus didactiques qu’avant », résume Jérémie Atlan, directeur du divertissement chez BBC studios France. Pour renouveler le programme sans trop bousculer les téléspectateurs, M6 a savamment dosé les nouveautés.

Une épreuve technique « dynamitée »

« On a dynamité l’épreuve technique de Mercotte », prévient le producteur. Ainsi, les semaines se suivront sans que celle-ci ne soit jamais la même. Il faudra pâtisser sans recette ; reproduire un gâteau tendance sur les réseaux sociaux, comme le « cartoon cake », en se basant sur un dessin ; ou sélectionner les huit ingrédients qui composent un dessert à partir d’une simple bouchée. « L’idée est de surprendre nos pâtissiers », précise Jérémie Atlan qui ajoute : « On a ramené le côté réconfortant des gâteaux, des gâteaux assez simples, faciles à reproduire chez soi ». En cela, Mercotte a été entendue par la production. « J’avais un peu insisté pour qu’on revienne à des choses moins monumentales, que les gens aient envie de faire même s’il y a des difficultés, mais que ce soit des bons gâteaux », insiste-t-elle.

Une nouvelle génération de chefs pâtissiers intervient à cette occasion, tel Maxence Barbot venu expliquer une technique avec une perceuse dans une émission spéciale chocolat. Pour la première fois, Mercotte a également accepté de pâtisser face aux candidats, accompagnée de Cyril Lignac, lors d’une Master class. « On a fait des macarons avec de belles décorations en chocolat que j’ai laissé faire à Cyril parce qu’il est meilleur que moi pour le chocolat. C’était super, parce que c’était dans le vif, en direct live, je les engueulais si ça ne marchait pas. Je suis comme d’habitude, pénible », s’amuse la jurée du concours. Le chef cuisinier propose lui aussi un nouveau défi autour des desserts préférés des Français. Les participants seront invités à revisiter des classiques tels que le clafoutis, le coulant au chocolat ou la tarte au citron meringuée. « Je suis content de transmettre mon savoir. Les candidats possèdent un bon niveau d’amateur au début et, au fur et à mesure, se professionnalisent », estime-t-il.

Sang-froid et organisation

Autre nouveauté de cette édition, une épreuve se déroulera dans un décor inédit : celui de l’auberge de Cendrillon à Disneyland Paris. « En l’apprenant, les pâtissiers étaient super contents, mais quand on se retrouve dans des endroits pas comme d’habitude à faire les choses différemment, ça crée naturellement de la complexité. Et un peu de pression, note Cyril Lignac. Sous la tente, ils ont leur plan de travail, leur frigo, ils savent où sont les produits, c’est leur quotidien. Là, c’était un autre endroit, en plein air, il y avait le soleil, le matériel n’est pas rangé au même endroit. Et toutes ces choses-là s’ajoutent à l’émotion d’être dans ce parc d’attractions », souligne-t-il.

Enfin, la finale comptera notamment une épreuve de huit heures ! « On veut extraire le meilleur de ce grand cru 2023, commente Cyril Lignac. Ça fait travailler l’organisation, le sang-froid, ça permet d’avoir une pièce globale entre l’artistique, le goût, avec plusieurs parfums, plusieurs glaçages et donc de terminer en apothéose ». Cette saison est la dernière avec Marie Portolano à la présentation. L’équipe du « Meilleur pâtissier » a appris le transfert de l’animatrice sur France 2 à la fin du tournage. « On était déçus car nous, on adore Marie, ça se passait super bien. C’est une fille géniale, pétillante, drôle, qui a de l’esprit, de l’humour, affirme Cyril Lignac. Quand on a appris qu’elle partait, forcément, ça nous a fait quelque chose, mais on est content pour elle. Elle a fait son choix, on ne lui souhaite que le meilleur ».

L’an passé, c’est Manon, élève en BTS diététique, qui a remporté la compétition. Son livre consacré à Ses pâtisseries gourmandes regroupe 45 recettes (cookies healthy, pavlova des îles, millefeuille d’Orient…) et s’est écoulé à 18.000 exemplaires.