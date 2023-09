Il a quitté LCI pour mieux investir les réseaux sociaux de TF1Info. Le 13 juillet dernier, Paul Larrouturou a fait ses adieux à la télé dans « Le temps de l’info » où il officiait aux côtés d’Elizabeth Martichoux, donnant au passage quelques indications pour voir ses reportages à la rentrée. « On va faire des lives Tik Tok. On va être sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter… », avait-il détaillé à cette occasion. Une démarche audacieuse qui s’appuie déjà sur un constat. « Une majorité de Français s’informent désormais sur les smartphones, plus que sur téléviseur. Et pas simplement les 15-34 ans. Cela touche aussi les quadras, les quinquas, actifs ou moins actifs. Désormais, leur première accroche d’actu, c’est le téléphone », affirme-t-il.

18 millions d’impressions pour un tweet

Des chiffres vont également dans le sens. C’est le cas d’une séquence réalisée le 3 janvier 2022 en compagnie des Antivax. Lors d’une manifestation parisienne organisée devant l’Assemblée nationale contre le pass vaccinal, le reporter avait été violemment chahuté. « Vous êtes des journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance, il y en a marre de la doxa (…) On devrait vous péter la gueule », s’était énervé un des manifestants. « J’ai réalisé que les gens qui me parlaient de cette séquence dans la rue l’avaient tous vu d’abord en ligne et que mon tweet seul avait fait 18 millions d’impressions (le nombre de fois où un contenu a été diffusé auprès des utilisateurs du réseau social) », commente Paul Larrouturou. Ce n’est pas tout. Le 5 septembre 2022, le journaliste demande à l’entraîneur du PSG et à Kylian Mbappé s’ils comptaient répondre au responsable de la SNCF qui les incitait à prendre le train plutôt que des avions : sur les réseaux sociaux, la vidéo compte 6 millions de vues en natif (vidéo téléchargée sur Facebook, Twitter, etc, à partir d’un ordinateur, tablette, ou smartphone, sans passer par un autre site). On pourrait encore citer la séquence où des policiers ouvrent des sacs pour chercher des casseroles à Ganges lors d’une visite d’Emmanuel Macron vue 1,8 million de fois sur les réseaux sociaux. « En fait, on fait des scores tout à fait honorables à l’antenne mais ils vivent déjà en ligne », résume-t-il.

Voir vraiment les coulisses

Concrètement, désormais, où verra-t-on les sujets de Paul Larrouturou ? C’est simple, il suffira de s’abonner aux différents réseaux sociaux de TF1Info pour visionner son travail, décliné en trois formats. Il y aura « Les Enquêtes » de 8 minutes disponibles notamment sur YouTube. « Ça prendra du temps donc ça arrivera plus tard », précise-t-il. Avec « Les Lives », le journaliste nous emmènera partout où il ira. « Vous verrez vraiment les coulisses », indique-t-il. Les reportages seront disponibles dans "Le PLus". « Éditorialement, ce n’est pas si différent, admet le journaliste. La révolution, c’est de filmer à la verticale (en référence à l’écran de smartphone) et de penser Web d’abord. Je suis délinéarisé, je peux poster quand je veux, ce qui me donne une grande liberté », se réjouit-il. De même, habitué à suivre les déplacements du Président ou des ministres, le reporter voit clairement son avantage à filmer uniquement avec un smartphone. Lorsque Élisabeth Borne a rendu visite à Gérald Darmanin lors de sa rentrée politique à Tourcoing, quatre-vingts journalistes étaient présents. "Avec mon smartphone, je me faufile, donc je gagne en furtivité", observe celui qui d’ordinaire travaillé avec un JRI voire un ingénieur du son. « Je trouve ça extraordinaire, dans cet empire TF1, d’avoir un peu l’esprit start-up, note-t-il. Et si tout va bien, si on se développe correctement, mon audience avec mon smartphone va être assez comparable à l’audience de la télévision ».

Si Paul Larrouturou quitte le petit écran, il pourrait tout de même y revenir à l’occasion. « Si j’ai une séquence forte, comme quand j’ai demandé à Emmanuel Macron si La Rotonde, c’était son Fouquet, évidemment si on m’appelle pour passer en plateau, bien sûr, j’en serai ravi. Je travaille pour la même maison. Mais désormais, la télévision vient après. La nouveauté, et mon but, c’est d’abord de faire des vidéos disponibles dans les smartphones des gens ».

Un ton plus spontané

Pour les réseaux sociaux de TF1Info, Paul Larrouturou adopte un dress code plus décontracté, chemise avec manches retroussées. « Par contre, je couvre beaucoup Emmanuel Macron, et, face au Président de la République, je ne me vois pas arriver en t-shirt », avoue-t-il avant de poursuivre : « J’aurai un ton plus spontané. J’ai longtemps travaillé avec un prompteur, là je n’en ai plus. Je prépare, je vérifie, je me renseigne, je reste un journaliste, mais dans mon ton, je deviens un journaliste créateur de contenus, là où j’étais un journaliste présentateur.». Et s’ils craignaient que des personnalités politiques refusent d’être interviewées ou suivies avec un smartphone, il se réjouit d’ores et déjà des premiers accords de principe obtenus. D’ailleurs, quand Paul Larrouturou a évoqué son projet avec Thierry Thuillier, le directeur de l’information du groupe TF1 lui a carrément répondu : « Ça serait super que pour la prochaine présidentielle, une personnalité politique déclare sa candidature chez toi ». Qu’en pense-t-il ? « Je vois la montagne à gravir, confie-t-il. Je trouve que c’est un objectif très ambitieux, je vais travailler mais l’affirmer serait présomptueux de ma part ».