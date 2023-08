« C’est un rêve qui se réalise » a simplement confié Durel à l’annonce de sa victoire, hier soir sur TF1, tandis que son coach, Slimane, explosait de joie. Le trophée lui a été remis par le « super coach » Calogero sous le regard bienveillant des autres finalistes : Lou-Agathe, Lucie, et Ilyana. Tout au long de cette finale, l’émotion était au rendez-vous de chacune des prestations de ce jeune talent de 14 ans, qu’il s’agisse de La Bohême de Charles Aznavour, de L’Hymne à l’amour d’Édith Piaf en duo avec Chimène Badi, ou de Voilà, chanson de Barbara Pravi choisie pour la super finale qu’il a disputée avec Lucie. « Durel transcende tout depuis le début, a commenté Slimane au cours de la soirée. Depuis le début je le dis, c’est toi qui m’apprends des choses, ce n’est pas moi qui te les apprends ». Au lendemain de sa victoire, Durel a confié à 20 Minutes ses premières impressions.

Qu’as-tu ressenti quand Nikos a annoncé que tu remportais cette saison ?

J’étais choqué. J’avais l’impression que ce n’était pas mon prénom qui avait été prononcé. Depuis ce matin, je réalise mieux que c’est moi qui aie gagné.

Hier soir, Slimane semblait presque plus heureux que toi de savoir que tu étais le gagnant…

J’espère l’avoir rendu fier ! Si c’est le cas, c’est déjà un défi réussi. Et si j’ai remporté la finale, lui aussi a gagné. Tout au long de cette aventure, il a été un coach incroyable, il savait toujours quoi dire au bon moment. Il était présent, que ce soit avec ou hors caméras. Il était toujours là, m’a donné plein de conseils.

Tes parents étaient dans le public hier soir. Que t’ont-ils dit après l’émission ?

Qu’ils étaient très fiers de moi, qu’il ne fallait pas que je change, qu’il fallait que je continue à chanter pour ma famille.

Lors de cette soirée, tu as évoqué le fait que, enfant, ta mère et toi regardiez « The Voice Kids » et que vous étiez un peu les cinquième et sixième coachs de l’émission. Imaginais-tu simplement à cette époque te présenter un jour à ce télécrochet ?

Pas du tout. Quand j’étais petit, je ne sais pas pourquoi mais je me disais que ce n’était pas possible que j’aille sur « The Voice Kids ». Je voyais les talents et je me disais qu’ils étaient trop forts et que je n’aurais jamais le niveau. C’est mon tonton qui m’a convaincu de me présenter finalement.

Qu’est-ce qui t’as le plus touché dans ce que t’as dit Slimane tout au long de cette saison ?

Il m’a dit la même chose à chaque étape et c’est resté dans ma tête : « si tu es éliminé aujourd’hui, tu resteras quand même gagnant ». Il ne faut pas participer à cette émission en se disant : « je veux gagner ». C’est vrai que cela prouve que tu es déterminé mais il faut venir vraiment pour profiter du moment même si c’est une compétition. Quand tu viens à « The Voice kids », tu te fais plein d’amis, tu kiffes tes moments sur scène car ça passe vraiment en une seconde. Gagner, c’est vraiment un bonus, mais il faut vraiment venir pour s’amuser et partager sa passion avec d’autres enfants qui chantent aussi.

Qu’est-ce que représente pour toi cette victoire ?

J’ai envie de dire à toutes les personnes qui chantent et qui seraient timides, comme je l’étais au début : si j’ai réussi à le faire, c’est que vous aussi vous le pouvez.

La semaine prochaine, c’est la rentrée des classes. Comment l’abordes-tu ?

Franchement, je suis content de reprendre les cours. Je rentre en 3e. Je sais que beaucoup de gens vont m’en parler pendant deux-trois jours. Après, tout le monde va faire sa vie. Mais les deux-trois jours où on va m’en parler, il y aura la nostalgie de tous ces moments vécus pendant « The Voice Kids », que ce soient les auditions à l’aveugle, les battles, la demi-finale, ou quand on chantait tous ensemble avec les autres talents. Des moments vraiment exceptionnels.