Un gars, une fille, et des téléspectateurs et téléspectatrices partagées. Il y a celles et ceux qui viennent de Mars et se disent terriblement déçus par la reprise, sur TF1, de l’émission culte et de ses sketchs, mais sans les Chouchou et Loulou d’origine, Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Et il y a les autres, qui viennent de Vénus, et qui ont plutôt apprécié de voir ces « classiques » de l’humour télévisé réinterprété par des duos inédits : acteurs et actrices, humoristes, stars de la télé…

Mais parmi les avis récoltés par 20 Minutes auprès de ses internautes, se dégage une troisième catégorie, probablement la plus nombreuse, les « àquoibonistes ». Comme Sébastien : « Je ne vois pas l’intérêt de ce genre de programme. TF1 nous a fait le coup avec Les Inconnus et avec Muriel Robin, et c’était nul à chaque fois. Pourquoi faire rejouer par des gens sans talent des sketchs qu’on a déjà vu mille fois à la télé. » Dans la même veine, Nathalie a « tenu cinq minutes avant de zapper. Nul, comme prévu. » Et enfin, citons Simon qui a préféré boycotter dès le début : « Cet humour-là à mal vieilli. Les sketchs passent en boucle depuis vingt ans sur toutes chaînes. C’est nul à force, et les clichés misogynes, ça passe quand c’est Dujardin et Lamy mais rejoués aujourd’hui, c’est le malaise. »

Nostalgie ou découverte

Ces critiques expliquent le faible score en audience de la soirée spéciale de TF1 : 3,32 millions de téléspectateurs jusqu’à 22h08 selon Médiamétrie, soit 15,8 % du public. Et en deuxième partie de soirée, c’était encore pire. On retrouve ces déçus dans notre appel à contributions. Comme Catherine : « Terriblement décevante cette reprise ! Tous les acteurs étaient décevants, le manque de naturel se faisait ressentir… » Yvette aussi attendait mieux de ce retour de Un gars, une fille : « Je n’ai pas aimé ces nouvelles interprétations, le piquant des situations n’était pas au rendez-vous. C’était mieux avant… » On posera un voile pudique sur les critiques les plus acerbes à l’encontre des nouveaux interprètes qui ont, pour certains, concentré les attaques…

Si les fans de l’émission originale vantent en chœur le talent des interprètes originaux, on trouve malgré tout quelques personnes satisfaites de l’initiative de TF1 de faire rejouer ces textes par un aréopage de nouveaux comédiens. Dominique par exemple affirme n’avoir ressenti « aucune nostalgie. Les nouveaux couples fonctionnaient bien et j’ai eu beaucoup de plaisir dans la découverte originale et différente des stars des écrans. Un bon moment de divertissement… »

Christine est également emballée, à un détail près : « Super émission ! On rit de bon cœur. Mais comme l’émission commence trop tard, quand on se lève à 5 heures du matin pour aller bosser, on ne regarde pas l’intégralité. »