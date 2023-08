Un score décevant et des réactions… contrastées. TF1 diffusait lundi soir le premier volet de Un gars, une fille (au pluriel). Cette émission a été conçue comme une célébration du vingtième anniversaire de l’arrêt de Un gars, une fille, émission culte diffusée à l’origine sur France 2. Les sketchs originaux étaient cette fois interprétés non pas par Alexandra Lamy et Jean Dujardin, absents du programme, mais par des couples d’acteurs, actrices ou personnalités de la télé telles qu'Alessandra Sublet, Faustine Bollaert, Inès Reg…

Une audience faible

Sur les réseaux sociaux, cette resucée des sketchs cultes a suscité des réactions plutôt agacés. La nostalgie des interprètes originaux prédominait. Du point de vue des audiences, TF1 subit une déconvenue puisque la soirée n’a rassemblé que 3,32 millions de téléspectateurs jusqu’à 22h08 selon Médiamétrie, soit 15,8 % du public. A partir de 22h14, l’audience a encore baissé pour tomber à 2,30 millions de téléspectateurs (13,6 % de parts d’audience).

L’effet nostalgie a-t-il fonctionné à plein pour vous ? Regrettez-vous l’interprétation de Chouchou et Loulou, Alexandra Lamy et Jean Dujardin ? Qu’avez-vous pensé de la présence de stars du petit et du grand écran pour remplacer le couple culte ? Bref, avez-vous apprécié le retour de Un gars, une fille ?