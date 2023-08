Calogero enfile sa basse. Il gratte quelques accords, histoire de s’accorder avec l’orchestre qui l’accompagne. Au Studio Le Lendit, l’heure est à la répétition de la collégiale et c’est Je joue de la musique, l’une de ses chansons, que la production a choisie. Normal, à l’occasion de cette finale, le chanteur va s’installer dans le 5e fauteuil rouge, celui généralement dévolu au super-coach. « On fait sans les déplacements », prévient Olivier Schultheis, le directeur musical, qui lance le décompte. Les premières notes résonnent sur le plateau. Calogero partage la scène avec les quatre finalistes de cette saison 9 de « The Voice kids » : Lucie (13 ans) talent de l’équipe de Patrick Fiori ; Lou-Agathe (16 ans), coachée par Nolwenn Leroy ; Ilyana de la team Kendji ; et Durel (14 ans), le protégé de Slimane. Chacun d’entre eux met tout son cœur et son énergie dans l’interprétation.

« Gagner, c’est un plus, mais on y va vraiment pour kiffer le moment »

A J-1 de la finale, diffusée mardi soir sur TF1, le seul prime time en direct de ce concours, le stress ne semble pas encore être de mise. L’ambiance est plus celle d’une bande de copains heureux de se retrouver sept mois après le tournage de la demi-finale en début d’année. « On arrive à s’amuser car on est ensemble », confie Lucie à sa sortie de scène. « On s’entend tous très bien, on s’encourage, et on se tire vers le haut » ajoute Ilyana. Durel, lui, dit aborder cette finale « dans la joie ». « Gagner, c’est un plus, mais on y va vraiment pour kiffer le moment ». D’ailleurs, c’est le conseil que leur a donné Calogero à l’issue des répétitions. « C’est vrai que parfois, on angoisse tellement sur les paroles qu’on peut oublier de profiter de l’instant », considère Lou-Agathe qui dit ressentir un « mélange d’excitation, de stress et de bonheur intense » à l’approche de cette finale.

La jeune protégée de Nolwenn a répété juste avant la collégiale. Comme tous les finalistes, elle a travaillé trois chansons en plus de Je joue de la musique. C’est plus que les années précédentes car c’est la première fois qu’il n’y a plus qu’un talent par équipe. En solo, Lou-Agathe reprendra People help the people, de Birdy. En duo, elle interprétera Longtemps avec Amir (l’un de ses chanteurs préférés !). Et si elle fait partie des deux derniers finalistes désignés par le public, elle devra chanter, tout comme l’autre talent toujours en lice, Voilà de Barbara Pravi. « La difficulté de cette chanson ? Il faut mettre beaucoup de cœur et ne pas se laisser déborder. Depuis le début, Nolwenn me met en garde de ne pas me laisser submerger par l’émotion ». Sur sa coach, qui filme chacun de ses prestations avec son téléphone portable, elle ajoute : « Elle est absolument géniale, très talentueuse et surtout elle est à l’écoute. Pour moi c’était très rassurant ».

De belles audiences

Installé dans son fauteuil rouge, Calogero a assisté à chaque répétition, dispensant ses conseils, en plus de ceux des coachs respectifs des talents, à Lucie après sa reprise de La Grenade de Clara Luciani ou à Durel après son interprétation de La Bohème de Charles Aznavour. Il est également aux côtés de Kendji quand Ilyana se lance dans Ne me quitte pas de Jacques Brel.

Si cette finale se déroule bien plus tôt que les saisons précédentes (en 2022, c’était le 8 octobre), avec une diffusion le mardi soir au lieu du traditionnel samedi, cette neuvième édition a enregistré de belles audiences. Après la demi-finale, la moyenne est de 3,4 millions de téléspectateurs à J + 7 et 21 % sur les 4 ans et +. Reste maintenant à savoir qui succédera à Raynaud, le vainqueur de la saison 8 et le quatrième gagnant coaché par Patrick Fiori.