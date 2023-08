Le 12 juillet, Laurent Ruquier annonçait sur Instagram qu’il quittait France 2. Depuis cette annonce, aucun nom n’avait été avancé pour le remplacer à la présentation des « Enfants de la télé », émission qu’il incarnait depuis 2017. Finalement, ce sera Laurence Boccolini qui reprendra les rênes de ce rendez-vous. C’est ce qu’a annoncé Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, à nos confrères de Midi Libre dans une interview publiée ce jeudi.

« Le départ de Laurent Ruquier, que l’on ne souhaitait pas, s’est fait très tardivement dans la saison. Il a laissé " Les Enfants de la télé ", l’émission culte de la télé qu’il animait, un peu orpheline, a-t-il déclaré. On a passé l’été à cogiter et on a choisi de faire confiance à une animatrice de talent, populaire, qui adore la culture populaire. Et c’est Laurence Boccolini qui animera [le programme] à partir de la rentrée. » Sa première devrait être diffusée en octobre.

Elle animera aussi « Le Grand concours des Français »

Laurence Boccolini, pour sa part, avait quitté l’antenne le 3 août. En fin de saison, elle avait annoncé qu’elle arrêtait « Tout le monde veut prendre sa place », un jeu qu’elle a animé pendant deux saisons sur France 2. Elle avait précisé à Puremédias vouloir « partir vers de nouvelles aventures et de nouvelles créations ». Depuis, c’est Jarry qui a pris les manettes de ce jeu de la mi-journée.

En plus des « Enfants de la télé », Laurence Boccolini devrait aussi présenter cette saison « Le Grand concours des Français », une nouvelle émission annoncée lors de la conférence de presse présentant les programmes de la rentrée sur France Télévisions. « Plus de 200 joueurs, représentant chacun une région de France, vont s’affronter autour d’un quiz exceptionnel sur la France », indiquait alors le dossier de presse.