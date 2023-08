« Evènementielle et festive » : c’est ainsi que Yann Labasque, directeur des programmes jeunesse de TF1, résume la saison qui s’annonce sur TFOU. Nouveaux héros, saisons inédites, épisodes spéciaux : la case jeunesse de la Une s’enrichit, toujours en gardant le même cap. « On a une promesse très claire : prendre les enfants par la main et leur raconter une histoire », rappelle-t-il. Ainsi, pour la saison à venir, le jeune public retrouvera les aventures inédites des héros qu’ils affectionnent : Thomas et ses amis (saison 26), Barbapapa en famille (saison 2), Gus le chevalier minus (saison 2), Oum le dauphin blanc (saison 3), Miraculous (saison 5)… Des épisodes spéciaux consacrés aux Pyjamasques, à Santiago des mers, Mighty express, Super wings, etc jalonneront, pour leur part, la programmation 2023/2024.

« Un vrai coup de coeur d'édition »

De nouveaux héros feront également leur rentrée la saison prochaine. En plus de Ruben et compagnie, spin-off de la Pat’Patrouille, les enfants découvriront Azuro et la brigade des dragons et 1000 bornes challenge. Mais comment la case TFOU choisit-elle ses nouveaux héros ? Entre en jeu la complémentarité des histoires avec celles déjà proposées, mais pas seulement. « En fait, c’est un compromis de programmation. Il faut doser entre les héros que les enfants connaissent déjà car cela les rassure mais il faut aussi leur proposer de nouveaux protagonistes pour se renouveler », indique Yann Labasque. Ainsi, pour Azuro et la brigade des dragons, il reconnaît avoir eu un « vrai coup de cœur d’édition » en découvrant les albums jeunesse des frères Laurent et Olivier Souillé, illustré par Jérémie Fleury (Auzou éditions). L’histoire s’articule autour d’une unité de sauveteurs spécialisée dans la protection des créatures fantastiques, Azuro, le capitaine, ayant la capacité singulière de cracher de l’eau. « On avait un angle assez clair sur ce côté " dragon pompier ", estime Yann Labasque. C’est quelque chose qu’on ne connaissait pas et on voulait trouver une série française sur le sauvetage dans un univers très original. Cela nous semblait intéressant et pas déjà vu ».

Une dynamique très claire

L’arrivée du 1000 bornes en série animée est plus surprenante. Le jeu familial (ancienne propriété de TF1 qui depuis ne possède plus le groupe Dujardin) se décline en 52 épisodes autour d’une course de cross karting pour apprentis pilotes sous le titre : 1000 bornes challenge. « Cela faisait longtemps que je cherchais une série avec une dynamique très claire. La course, c’est limpide, on sait comment ça fonctionne. Puis on y participe par équipage. Ça, c’est très TFOU. Ce sont des héros de l’âge des enfants que l’on va suivre. Encore une fois on a choisi de le traiter dans un univers de course itinérante, assez originale par rapport au territoire traditionnel du 1000 bornes », souligne-t-il.

Pour les années à venir, sont déjà en développement Louca (adaptée de la BD du même nom), Witch detectives sur des sorcières détectives privées, et Migali sur une princesse araignée dans une royale académie.