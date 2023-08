La quatrième fois était la bonne. Après avoir été finaliste à trois reprises en saison 5, 6 et 7, Matthias Noirel remporte la huitième édition de Ninja Warrior. « C’est totalement fou. Je me sens super heureux. C’est tellement de travail derrière tout ça (…) Je suis super fier de ma prestation » a-t-il commenté sur TF1 après avoir enregistré le meilleur chrono à la Tour des Héros. Finaliste avec Jean Tezenas du Montcel et Clément Gravier, les deux seuls gagnants jusqu’à ce jour de l’émission, le professeur d’escalade a grimpé les 23 mètres de corde en vingt-trois secondes et deux centièmes, ce qui lui a donc permis de soulever le trophée. Un titre qu’il a dédié à son grand-père, disparu un mois avant le tournage de cette saison au printemps dernier, et qui lui avait transmis cette passion pour le sport. Pour 20 Minutes, Matthias Noirel revient sur cette victoire.

Qu’avez-vous ressenti au moment de lever votre trophée ?

J’ai ressenti énormément de satisfaction car le travail a enfin payé. Cela fait maintenant quatre ans que je participe à l’émission et, particulièrement cette année, j’ai fait énormément de sacrifices dans ma vie personnelle pour consacrer mon temps à l’entraînement. Donc, c’est juste incroyable. J’étais tellement excité que je n’ai pas dormi pendant quarante-huit heures après la victoire !

A qui avez-vous pensé quand vous comprenez que vous avez gagné ?

J’ai beaucoup pensé à ma famille et, bien sûr, à mon grand-père car c’était une saison particulière pour moi. Je lui avais dédié car il était parti quelques mois avant le début du tournage. J’ai aussi pensé à ma chérie. Elle était là toutes les saisons précédentes et l’année où je gagne, elle n’a pas pu venir. Je n’avais qu’une envie, c’était de l’appeler pour le lui dire.

Vous vous êtes retrouvé au pied de la Tour des Héros en concurrence avec les deux seuls gagnants de Ninja Warrior : Jean Tezenas du Montcel et Clément Gravier. Ne sont-ils pas impressionnants du fait de leur parcours dans l’émission ?

Bien sûr qu’ils le sont ! Par contre, on s’entraîne toute l’année ensemble, surtout avec Clément, on est vraiment des amis, on est une famille de Ninja au fur et à mesure des années. Donc, on a moins peur, même si ce n’est pas totalement rassurant car on connaît encore plus les capacités de chacun. Avec Clément, on fait aussi beaucoup de compétitions ensemble. Nous sommes allés notamment à Washington pour les championnats du monde de Ninja Warrior. On s’est confrontés aux meilleurs.

Lors de la finale, croyez-vous encore à vos chances quand vous voyez Clément Gravier battre son propre record à la Tour des héros ?

En fait, je me dis : « tout est possible, je vais y arriver, il le faut ». Il ne faut pas que j’aille à la corde avec la moindre hésitation. Je me suis entraîné pendant des mois pour cette épreuve. J’étais conscient de mes capacités mais, avec l’adrénaline, on ne sait pas ce qu’on est capable de faire en plus qu’à l’entraînement. J’ai vraiment pris mon temps au départ, j’ai respiré un bon coup, je suis parti comme une fusée et ça l’a fait. Mais je n’y ai vraiment pas cru sur le coup.

C’était votre quatrième participation à Ninja Warrior. Selon vous, qu’est-ce qui a fait la différence ?

Je pense que c’est le fait d’avoir participé à des compétitions à l’international, puis l’expérience acquise au cours des précédentes saisons, mon entraînement. C’est vraiment un ensemble de choses. Lors de ma première participation, j’avais fait 3e et c’était grâce à mon passé sportif. Là, je me suis vraiment rendu compte que l’expérience, la mentalité face au stress, aux épreuves, ça a vraiment changé mon état d’esprit.

On voit vos deux concurrents sauter de joie lorsque vous battez le record que Clément vient tout juste d’enregistrer à la Tour des Héros. Cela vous a touché ?

Ça me rend tellement heureux ! On n’est pas les uns contre les autres. On est vraiment une famille de candidats et on est contre le parcours, il faut absolument qu’on arrive à le battre. Quand on n’y arrive pas, c’est la défaite de tous les candidats. Là, c’est incroyable qu’ils réagissent comme ça, ça veut dire qu’ils ont la bonne mentalité et ça, je n’en doutais pas une seconde.

Vous avez remporté 60.000 euros grâce à cette victoire. Des projets ?

L’année prochaine, avec ma chérie, on va partir cinq mois à Hawaï et un mois et demi à New York. On va profiter de cette expérience pour trouver des salles incroyables afin que je puisse m’entraîner. Je voudrais aussi améliorer mon anglais. Mon grand projet serait de créer ma salle de Ninja Warrior. Mais ce n’est encore qu’un rêve.

Envisagez-vous de tenter à nouveau votre chance à Ninja Warrior la saison prochaine ?

Si on m’appelle, je reviens direct. C’est vraiment quelque chose que j’ai toujours adoré. Et même si j’ai gagné, je participerai volontiers à nouveau pour essayer d’aller le plus loin possible, comme d’habitude.