Du jamais vu à la télé. Alors que les témoignages sur des agressions sexuelles sur les plateaux de téléréalité se succèdent depuis des années, les productions avaient maintenu le silence. Le tabou a été brisé lundi par l’émission Below Deck Down Under, un programme américain, et avec la manière : deux tentatives d’agressions sexuelles, filmées et que les équipes ont empêchés en intervenant, ont été diffusées lors du programme.

La diffusion de ces images a été largement saluée sur Twitter (devenu X) par les téléspectateurs américains. Quelle est cette émission ? Que s’est-il passé dans l’épisode diffusé lundi ? Quelles ont été les réactions aux Etats-Unis et de la part des concernés ? 20 Minutes fait le point.

Qu’est-ce que « Below Deck Down Under » ?

L’émission est le troisième spin-off du concept Below Deck, dans lequel on suit l’équipage d’un yacht de luxe lors d’une croisière. Outre les dix saisons du show originel, il existe sept saisons de Below Deck Mediterranean, quatre de Below Deck Sailing Yacht et une de Below Deck Adventure, qui se passe dans les fjords de Norvège. Below Deck Down Under en est actuellement au milieu de sa deuxième saison et se déroule en Australie.

Le show suit les aventures de l’équipage du capitaine Jason Chambers, connu pour avoir heurté un quai du Queensland avec un superyacht en 2019, à bord du Northern Sun, un yacht long de plus de 50 m. L’intrigue se concentre sur les relations entre les neuf membres d’équipage et les surprises de la vie à bord, allant de la laverie en panne aux soirées à thème « pirate », dans des épisodes de quarante-deux minutes. L’épisode de lundi était le 7e d’une série qui en compte 11 annoncés, suivis en moyenne par un peu moins de 800.000 téléspectateurs aux Etats-Unis, sur la chaîne Bravo.

Que s’est-il passé lors de l’épisode « The Turnover Day », diffusé lundi ?

Après une soirée arrosée lors d’une escale à Cairns, le personnel remonte à bord. Margot Sisson, l’une des hôtesses, confie alors à Aesha Scott, sa cheffe, que « tout ce que je veux, c’est de l’eau et un lit, pas Luke », un autre membre d’équipage qui lui a fait des avances. Une coupure de courant se produit à bord du bateau et Aesha Scott doit laisser Margot Sisson seule dans sa chambre. Les caméras filment alors Luke Jones, habillé seulement d’une serviette autour de la taille, entrer dans la chambre et se glisser dans le lit de Margot.

« Luke, mec, arrête, tu ne peux pas faire ça ! Elle est en train de dormir », lui lance un membre de l’équipe de production sur le seuil de la porte. On voit alors Luke, nu, sortir du lit de Margot et tenter de fermer la porte. Devant la fermeté des membres de la production, Luke Jones rejoint alors sa chambre, en leur criant « allez vous faire foutre ».

Interrogée quelques instants plus tard par Aesha Scott, Margot Sisson a indiqué qu’elle était « endormie », qu’elle ne l’avait « pas invité du tout » et que, « sur une échelle de 1 à 10 » de l’ivresse, elle était « à 10 ».

Plus tard dans le même épisode, une autre membre d’équipage, Laura Bileskane, tente de se rapprocher de son collègue Adam Kodra et de lui toucher le toucher le corps, malgré des « non » répétés. Elle le suit dans sa chambre et prend place sur sa couchette, tendant de lui prodiguer un massage malgré de nouveaux refus répétés. « Laura, j’ai eu un message de la production, ils te demandent de descendre », intervient là encore un membre de l’équipe de production. Laura Bileskane s’exécute de mauvaise grâce et rejoint… Luke Jones dans sa chambre, qui lui assure alors n’avoir rien fait de mal et s’être simplement « assis » près de Margot Sisson.

Quelles ont été les réactions de l’équipage, de la production et du public ?

Les versions ont été confrontées en présence du capitaine Jason Chambers. Laura Bileskane prend notamment la défense, toujours devant les caméras, de Luke Jones, assurant à Margot Sisson : « je ne pense pas qu’il prévoyait quelque chose de mauvais. Il ne voulait pas te violer ou quoi. » Luke Jones et Laura Bileskane sont renvoyés au petit matin, à l’issue d’un épisode dont le nom annonçait clairement « le jour du turnover ».

Si Luke Jones n’a pas commenté publiquement la sortie de l’épisode, Laura Bileskane a exprimé ses « sincères excuses » à Margot Sisson et Adam Kodra sur Instagram. « J’avais 29 ans quand le show a été filmé, mes 30 ans ont été un changement dans ma vie. j’ai 31 ans maintenant et je regarde ça comme vous tous, comme un divertissement », ajoute-t-elle.

Below Deck Down Under was infuriating, heartbreaking but also heart warming to see good people coming together to support Margot. Aeisha, Jason and the production crew were quick to act and spot on with the actions they took. No means no and drink is NOT an excuse !!! — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Paula 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Poogle40) August 8, 2023



Sur Twitter, de nombreux aficionados de la téléréalité saluent la réaction de l’équipage et de la production, qui avait les images depuis plus d’un an. « Hier soir, c’était le "Below Deck Down Under" le plus puissant que j’aie jamais vu. Merci aux héros, le capitaine Jason, Aesha et la production, d’avoir lutté contre le harcèlement sexuel », écrit un spectateur. « "Below Deck Down Under" était exaspérant, déchirant, mais c’était aussi réconfortant de voir de bonnes personnes se rassembler pour soutenir Margot. Aesha, Jason et l’équipe de production n’ont pas tardé à agir et ont fait ce qu’il fallait. "Non" veut dire "non" et boire n’est PAS une excuse !!! », salue une autre.

Pour le moment, personne ne semble mettre en doute la sincérité des comportements des différentes personnes impliquées. Reste à voir si le coup de projecteur sur le show aura un effet sur les audiences du 8e épisode, intitulé Great Sexpectations, prévu lundi prochain…