Ils étaient dix-huit au départ. Aujourd’hui seuls huit candidats participent à la finale de cette saison 2 des Traîtres (ou presque puisque l’on ignore encore l’identité de la personnalité bannie par les traîtres en fin d’émission la semaine dernière). A l’heure de la table ronde finale, les loyaux comptent dans leur rang Tom Pernaut, Vincent Cespedes, Andy, Jean Lassalle, Gennifer Demey, Nathalie Marquay-Pernaut. Sans qu’ils ne soient vraiment soupçonnés, deux traîtres siégeront à leurs côtés : Juju Fitcats et Norbert Tarayre.

La semaine dernière, l’une des leurs a loupé de peu la finale : Charlotte de Turckheim, qui a accueilli cette décision avec beaucoup d’amertume. « Je pensais qu’entre traîtres on était solidaires (…). Vous m’avez trahi les traîtres ! » a-t-elle lâché lors de son élimination. En effet, de peur d’être démasquée, Juju Fitcats a préféré voter contre quelqu’un de son camp plutôt que de laisser le doute s’installer quant à sa « supposée » fidélité envers les loyaux. Ebranlée par son propre vote et la réaction de la comédienne, la candidate a même envisagé d’abandonner la partie. « On sèche les larmes et on attaque », l’a encouragé Norbert Tarayre.

Brouiller les cartes

Tout au long du jeu, les loyaux n’ont pas vraiment brillé par leur perspicacité en éliminant il y a encore deux semaines Vincent Desagnat qu’ils imaginaient à tort être un traître. Pour autant, à l’heure de la finale, Andy, habituée des jeux de rôle, se révèle être une candidate plutôt clairvoyante. Tom Pernaut n’est pas dénué d’un bel esprit de déduction, tout comme Jean Lassalle qui excelle dans un rôle d’observateur. Avec beaucoup d’aplomb, Vincent Cespedes n’a pas son pareil pour convaincre de la véracité des théories qu’il échafaude. Quant à Nathalie Marquay-Pernaut et Gennifer Demey, elles ont été suffisamment habiles pour nouer les alliances susceptibles de les mener en finale. Autant de qualités qui, malheureusement, n’ont pas permis aux loyaux d’identifier les deux traîtres toujours en lice. Il faut dire que Juju Fitcats et Norbert Tarayre brouillent astucieusement les cartes et se sont révélés suffisamment malins pour détourner les soupçons.

L’an passé, la finale avait réservé son lot de surprises. Sans le savoir, Elsa Esnoult avait fait alliance avec les traîtres Clémence Castel et David Douillet et n’avait compris son erreur que lors du dernier tour de table. Pour remporter la partie, les trois derniers attablés se doivent d’être des loyaux.