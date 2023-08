Voilà des mois que TF1 parlait de cet hommage événement : Chouchou et Loulou seront finalement de retour à partir du 28 août en prime time pour deux soirées exceptionnelles. Intitulé Un gars, une fille (au pluriel), le programme proposera de (re) découvrir les saynètes jouées par Alexandra Lamy et Jean Dujardin il y a vingt ans, mais avec de nouveaux interprètes. « Disputes, réconciliations, vie quotidienne… En voiture, chez des amis, à la maison, au lit… Bref, tous les ingrédients de la série phare, revisitée par des couples nouvelle génération », est-il écrit dans un communiqué de presse de TF1 envoyé ce mardi.

Parmi ces nouveaux duos, les téléspectateurs découvriront Natoo et Kyan Khojandi, Virginie Ledoyen et Arié Elmaleh ou encore Adriana Karembeu et Denis Brogniart. De vrais couples seront aussi de la partie, à l’image de Faustine Bollaert et Maxime Chattam, Stéphane Bern et Yori Bailleres ainsi qu’Inès Reg et Kevin Debonne.

« Je pense que ça va être très savoureux »

« Un gars, une fille est la shortcom [comédie en format cours] française par essence. En la revisionnant, on s’est dit que c’était un catalogue à revisiter. Je pense que ça va être très savoureux de voir les meilleurs sketchs réinterprétés par des talents de l’ancienne et de la nouvelle génération – on va mélanger un peu tout le monde », expliquait en juin 2022 Xavier Gendon, le directeur des antennes du groupe TF1 lors d’une conférence de presse.

Diffusée entre 1999 et 2003, la série avait participé à révéler Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Depuis, certains sketchs sont devenus cultes, quand d’autres ont particulièrement mal vieilli… « Un gars, une fille est de retour à la rentrée… Pour le pire ou pour le rire ? », s’était ainsi interrogé 20 Minutes dans cet article lors de l’annonce de ce retour.