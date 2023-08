Dans un halo de lumière, elle apparaît. Le simple son de sa voix déchaîne les quelque soixante mille personnes présentes. Sur scène, Beyoncé enchaîne les tubes. « C’est la dernière des grandes superstars » affirme Kevin Allred, professeur en sciences culturelles. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 7 albums classés numéro 1 ; 300 millions de disques vendus ; 32 Emmy Awards… Alors, comment fait-on pour tracer sa route dans la musique quand on est la cadette de Beyoncé et que, forcément, on évolue dans l’ombre pesante de sa sœur ?

« Solange était l’enfant qu’il fallait remarquer mais qu’on n’a pas écouté », estime David Lee Brewer, le professeur de chant de Beyoncé. Car dès son plus jeune âge, au sein même de la famille Knowles, la cadette ne bénéficie pas de la même attention que sa sœur. Dans le portrait croisé Beyoncé & Solange, la reine de la pop et la princesse soul - qui fait là aussi la part belle à l’épouse de Jay-Z –, le réalisateur Aaron Thiesen retrace le parcours de ces deux artistes. On y retrouve des témoignages d’amies d’enfance, de professeurs de danse ou de chant, sans oublier les extraits d’une interview donnée en 2011 par Mathew Knowles, le père des deux sœurs.

Deux sœurs complices

Direction Houston où Beyoncé et Solange ont grandi. Célestine, la mère, gère un salon de coiffure réputé. Mathew, le père, vend du matériel médical. Si les deux sœurs sont très complices malgré leurs cinq ans de différence, progressivement, la vie familiale s’organise autour de la carrière de Beyoncé, qui enchaîne très tôt les victoires lors de divers concours de chant. Le père tient le rôle de manager et mise tout sur son aînée. De Girl’s Tyme, son premier groupe, jusqu’au succès des Destiny’s Child, Beyoncé marche inéluctablement vers le succès, tandis que sa sœur - qui nourrit les mêmes aspirations artistiques - attend son heure.

« Tout tournait autour de Beyoncé, ce qui peut expliquer pourquoi Solange s’est tellement battue pour se faire entendre », confie le professeur de chant. En 2002, un an après le carton de l’album Survivor des Destiny’s Child qui restera 70 semaines dans les hit-parades, la cadette sort son premier album, Solo Star, sans vraiment se démarquer de son aînée. L’accueil est plus que mitigé… Danseuse pour les Destiny’s Child et compositrice pour les albums solos des trois ex-membres du groupe, elle devra attendre la sortie de son troisième album studio, Seat at the table, en 2016 pour sortir de l’ombre. Elle y affirme son propre son, plus soul, son propre style et décroche à 30 ans son premier Grammy. Si aujourd’hui Beyoncé reste cette incontournable icône de la pop, Solange a définitivement réussi à se faire une place en tant qu’artiste. Et sans doute que le documentaire aurait pu évoquer de façon moins succincte ce long chemin vers la reconnaissance.