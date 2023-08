L’été est propice aux histoires amoureuses et TF1 a choisi la période estivale pour s’essayer au dating en prime time. Inspiré du format international My Mum Your Dad, déjà adapté en aux Etats-Unis et en Australie, Ma mère, ton père, l’amour et moi réunit huit parents célibataires à la recherche de l’âme sœur dans une maison en Provence. Ces quatre mères et quatre pères, inscrits par leurs enfants âgés de 19 à 23 ans, sont aidés à distance par des experts dans leur quête. Ils ignorent juste que ces spécialistes, qui organisent des activités et déterminent les rendez-vous entre deux parents, ne sont autres que leurs propres progénitures, logés en secret dans une maison à 200 mètres de la leur.

Cinq mois de casting

Pour trouver les participants à cette émission, la production est passée par les réseaux sociaux. L’annonce diffusée encourageait à se manifester ceux et celles qui voulaient aider leur parent célibataire à trouver l’amour, tout en participant à une aventure ensemble. Mais selon quels critères ont-ils été choisis ? « Déjà, on sélectionnait un duo, indique Andrea Palis, productrice chez ITV Studios France. On en a reçu plus de cent ou deux cents. Il fallait qu’ils aient une relation particulière, qu’ils soient très attachés l’un à l’autre et le parent devait vraiment avoir envie de rencontrer quelqu’un ».

A l’issue de cinq mois de casting, la production garde huit binômes. « On ne voulait pas des enfants qui soient là uniquement pour faire une émission de télévision, précise la productrice. Notre cible, c’était vraiment cette relation de dingue entre eux. Généralement, ils disent : " mon père ou ma mère s’est sacrifié(e) pour moi pendant toute mon enfance pour m’élever. Maintenant, je vais partir et je ne veux pas le ou la laisser seul(e). Si je peux l’aider, je lui donne un petit coup de main ».

Selon la productrice, ces jeunes adultes connaissent leur père ou leur mère par cœur, ce qui les rend plus à même d’aider efficacement dans cette recherche de l’âme sœur. « Les parents ont parfois été abîmés, ont moins confiance en eux. Ils se disent que peut-être leur vie amoureuse est derrière eux. Les enfants n’ont pas peur de les bousculer, ils savent quelles sont leurs failles. C’est d’ailleurs comme ça qu’ils nous ont aidés », confie Andrea Polis.

Car ces derniers influent en permanence sur la vie de leurs parents, notamment par ce qu’ils confient à Hélène Mannarino. « C’est l’agent secret, la confidente », résume la productrice. L’animatrice récolte des infos pour ensuite les glisser au hasard d’une conversation dans la maison des parents. « C’est toujours sympa et bienveillant », assure la productrice.

La différence générationnelle

Et n’y a-t-il rien de gênant à assister au rendez-vous amoureux de son père ou de sa mère ? Car, depuis leur maison, les enfants suivent le quotidien de leurs parents sur des écrans et commentent. « Ce n’était pas du direct. Imaginons qu’un parent se confie sur un secret de famille, jamais on n’aurait montré ça aux enfants. Donc il y avait un décalage, affirme Andrea Polis. En fait, c’est plus informatif. Ils se disent : " vraiment, mon père drague comme ça ! O.K.… ". Ils sont touchés par le romantisme de leurs parents. Dans ce programme, on a vraiment voulu jouer sur la différence générationnelle ».

A la fin de Ma mère, ton père, l’amour et moi, les parents découvriront qui se cachent derrière les experts. Il y aura un débrief, les enfants rencontreront le ou la partenaire idéal(e) de leur père ou de leur mère, et on saura si les parents ont envie de continuer l’aventure après l’émission… ou pas.