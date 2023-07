Essoré par l’année écoulée, vous manquez cruellement d’inspiration derrière les fourneaux ? Pas de panique, on a la solution. Pourquoi ne pas regarder du côté de la télé qui regorge de programmes autour de la cuisine et de la pâtisserie jusqu’à la rentrée ? Il y a bien entendu l’indétrônable Laurent Mariotte, fidèle au poste comme chaque été sur TF1. Tous les midis, l’animateur régale les téléspectateurs avec ses Petits plats en équilibre, des recettes abordables et de saison.

Mais d’autres émissions inédites se joignent à lui en août : Cyril Lignac sur M6, les desserts de nos régions sur C8, des pâtissiers en herbe sur Netflix… 20 Minutes vous donne quelques pistes où piocher quelques idées pour égayer vos repas, avant le grand retour des mastodontes Objectif Top Chef et Le meilleur pâtissier dans quelques semaines.

Le retour de « Tous en cuisine », en version estivale

Depuis sa création en 2020 pendant le confinement, l’émission est un carton. Bonne nouvelle, Cyril Lignac est de retour et prend ses quartiers d’été sur M6 à partir du lundi 7 août. Tous les jours à partir de 18h35 (à la place de La route des coffres), le chef concoctera des bons petits plats depuis sa cuisine extérieure dans le sud de la France, quand son acolyte Jérôme Anthony, lui, sillonnera les campings et les plages à la rencontre des vacanciers. « Nous, ce qu’on aime, c’est d’être proche des gens, être là pour donner des recettes de barbecue, de tartes à l’abricot, de clafoutis… Plein de familles viennent cuisiner avec nous le soir, d’autres regardent cette émission et ont envie de refaire ces recettes », a-t-il expliqué lors de la conférence de presse du Meilleur pâtissier en juillet. Au programme également : sandwich roll de crabe ou encore salades de melon et fruits frais.

Jérôme Anthony et Cyril Lignac dans « Tous en cuisine » sur M6. - JULIEN FAURE/SHUTTERSTOCK/M6

Moto électrique et découvertes sucrées sur C8

Vous êtes plutôt bec sucré ? Depuis vendredi dernier, C8 diffuse la deuxième saison inédite de J’apporte le dessert, où Jean-Baptiste Martinon parcourt les routes à moto électrique à la découverte des régions de France et de leur patrimoine culinaire. Et plus particulièrement de leurs desserts traditionnels, qu’il confectionne en compagnie d’artisans locaux et qu’il échange ensuite contre le gîte et le couvert. Après le Pays basque et la route Napoléon, le baroudeur nous convie en prime le vendredi 4 août en Corse et en Irlande, sa première escapade en dehors de l’hexagone. Un avant-goût de ses recettes ? Fiadone sur l’Ile de Beauté et scones outre-Manche.

Le cône glacé à l’honneur sur M6

Après une première émission autour d’un célèbre burger fin juin, Snack Masters revient pour un second épisode le mercredi 16 août à 21h10 sur M6. Le concept ? Deux chefs de renommée ont pour défi de reproduire la recette d’un succès populaire, ou du moins s’en approcher au plus près. Au programme de cet épisode : le cône glacé. Juan Arbelaez et Emmanuel Renaut devront donc percer son mystère pendant que Camille Delcroix, gagnant de la saison 9 de Top Chef, se rendra dans l’usine de fabrication de la glace vanillée. Vous lancerez-vous également dans la confection d’un cône glacé ? Ou irez-vous tout simplement dévaliser le rayon glaces de votre supermarché ? Pas de pression, l’été c’est aussi le moment ou jamais pour lever le pied.

La pâtisserie pour les nuls sur Netflix

Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans le nouveau programme culinaire que Netflix mettra en ligne vendredi prochain. Dans C’est du gâteau ! USA : Le grand défi (The Big Nailed It Baking Challenge), dix pâtissiers s’affrontent lors d’une compétition de gâteaux et autres douceurs sucrées. Mais il ne s’agit pas d’un concours à l’image du Meilleur pâtissier.

Une candidate de « The Big Nailed It: Baking Challenge » sur Netflix. - © 2023 Netflix, Inc.

Dans ce programme, en plus d’être des amateurs, les candidats se démarquent aussi par le fait d’être particulièrement mauvais dans ce domaine. Avec l’aide de professionnels, ils vont donc redoubler d’efforts pour réaliser des gâteaux dignes de ce nom, avec à la clé, une cagnotte de 100.000 dollars. Un programme rigolo, instructif, déculpabilisant aussi. Vous n’êtes pas un as en pâtisserie ? Tant mieux, vous ne pourrez donc que vous améliorer en regardant C’est du gâteau ! USA cet été.