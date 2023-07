« Chiffres fous hier soir » : c’est ainsi que Philippe Gougler a commenté sur Instagram l’audience des Trains pas comme les autres, au lendemain de sa diffusion, la semaine dernière. Le 20 juillet, le magazine de voyage de France 5 a rassemblé 1.672.000 téléspectateurs, soit le 3e meilleur score de la soirée, devant France 2 et M6. La diffusion de l’épisode inédit en Australie du Sud, suivi d’une rediffusion, permet également à la chaîne d’enregistrer un record historique avec 9,8 % de PDA. Avant la programmation des prochains nouveaux épisodes qui nous emmèneront au Pays-Bas, en Serbie ou encore en Argentine, le journaliste nous aide à décrypter ce succès.

Quelle a été votre réaction en découvrant l’audience des Trains pas comme les autres la semaine dernière ?

Evidemment j’ai été très heureux. C’est le plus beau cadeau que l’on puisse avoir puisque, quand on part comme ça, au bout du monde, qu’on tourne des jours et des jours, c’est pour les téléspectateurs. On espère que cela va leur plaire, qu’on va pouvoir les faire voyager, leur faire partager nos émotions, leur faire découvrir des choses qu’ils n’auraient peut-être pas découvertes, leur transmettre le goût du voyage, de l’ouverture aux autres. Quand après tout ce travail, on se rend compte que ça séduit un public plutôt large, c’est un vrai bonheur. On propose sept nouveaux numéros par an. A l’antenne, ce n’est pas énorme en vrai. Que sur ces inédits, on arrive à faire venir un public aussi nombreux, c’est encore plus satisfaisant.

De façon générale, comment analysez-vous le succès, presque grandissant au fil des ans, d’une émission qui compte treize saisons ?

Oui, ça monte toujours un peu, lentement, d’année en année. Alors déjà, il y a quelque chose de chouette, c’est qu’on est sur une chaîne, France 5, qui laisse le temps aux émissions de s’installer. C’est une très grande chance. Après c’est toujours difficile de s’autocongratuler, mais j’ai l’impression que c’est comme un moment de bienveillance et d’ouverture au monde qui entrent en résonance avec le public. Les gens sentent que c’est une émission dont le but est de faire des rencontres de la manière la plus simple possible, de manière très bienveillante. J’espère que Des Trains pas comme les autres donne aux gens le goût de l’autre. Je pense que c’est tout ça qui participe au succès.

France 5 rediffuse ce jeudi 27 juillet l’émission en deux parties consacrée au Kenya. En quoi découvre-t-on ce pays différemment à bord d’un train ?

Le Kenya est une destination fantastique. C’est un pays où on imagine qu’on va découvrir de la nature, des grands espaces, des animaux. Alors c’est vrai, on va le faire, on va aller dans la vallée du Rift qui est un endroit vraiment incroyable avec des couleurs, des sensations d’espace et des rencontres humaines vraiment étonnantes, notamment les Massaïs. Là c’est tout ce qu’on imagine de ce pays mais, grâce au train, on va pouvoir voir le Kenya un peu différemment. Ce n’est pas tout à fait le même bout de la lorgnette. Par exemple, les Massaïs, on va les voir monter dans un train. Ils se déplacent souvent avec des machettes sur eux, or ce moyen de transport est assez sécurisé donc il y a un service qui récupère ces longs couteaux à l’entrée du train, qui les stocke à un endroit précis et les redistribue à la fin. Donc vous voyez c’est une façon un peu différente d’imaginer les Massaïs. On va aussi aller découvrir le Kenya moins connu, celui des Kenyans qui prennent le train. Là ça va être plus urbain, avec de chouettes surprises. On va aller également tout au nord du Kenya, dans des zones extrêmement arides et on va se poser là où les chameaux viennent boire après des jours et des jours de marche. C’est une ambiance assez incroyable.

Pour vos propres vacances, privilégiez-vous aussi le train ?

Oui, j’aime vraiment ce moyen de transport, je ne fais pas semblant. Après cela dépend où je vais, comme tout le monde. Mais j’aime beaucoup le train parce que c’est tout à la fois. C’est un rythme humain, on est sur le plancher des vaches. C’est un moment pour vous où vous pouvez réfléchir, vous pouvez vous réjouir de ce qui va vous arriver ensuite, donc c’est le voyage avant le voyage ou le voyage dans le voyage, en tout cas, c’est déjà un voyage dans votre imaginaire. Puis dans les pays du bout du monde, les trains sont souvent lents donc le meilleur moyen de passer un bon moment, c’est d’être sympa avec son voisin, de faire des rencontres et donc c’est un excellent moyen de rencontrer des gens qu’on aurait rencontré nulle part ailleurs.