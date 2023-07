Les Jeux olympiques d’été s’ouvriront à Paris le 26 juillet 2024 et Carole Gaessler lance déjà le compte-à-rebours sur France 3. Dès ce lundi, dans « Aux jeux, citoyens ! », la journaliste nous en fera vivre les préparatifs et racontera le quotidien de ceux qui se mobilisent pour préparer cet évènement. Suite à une mauvaise chute de vélo, le journaliste sportif Alexandre Boyon ne sera pas présent sur les premières émissions mais rejoindra par la suite Carole Gaessler en plateau et proposera également une séquence consacrée à l’histoire des JO.

Chaque jour, l’ex-présentatrice du « 19/20 » accueillera deux sportifs olympiques ou paralympiques pour évoquer leur vécu : Stéphane Diagana, Laure Manaudou, Théo Curin, Céline Dumerc, Luc Abalo, Sarah Ourahmoune et Marie-José Pérec. Une quotidienne qui permet à Carole Gaessler de tourner la page du JT, après l’arrêt des éditions nationales sur France 3.

France Télévisions souhaite rassembler les Français autour des JO 2024. En quoi « Aux jeux, citoyens ! » y contribue-t-il ?

Déjà parce qu’on est là au quotidien pour amorcer l’aventure des JO. On va essayer à notre façon d’être dans les coulisses des préparatifs et d’avoir un angle très humain dans ce suivi. Ce qui nous intéresse, ce sont tous ces Français, athlètes ou non-sportifs, qui d’une façon ou d’une autre se préparent déjà. Dans « Aux jeux, citoyens ! », on a un rendez-vous très fort, un feuilleton avec des personnages bien réels. Il y aura des athlètes que l’on suit lors de leurs entraînements mais aussi dans leur vie de famille. On suivra les marins-pompiers de Marseille qui sécurisent la marina de la cité phocéenne où se dérouleront une dizaine d’épreuves de voile. On sera avec Amélie, une bénévole à Orléans, qui commence déjà à accueillir la délégation japonaise de judo venue faire de la reconnaissance. En tout, on va suivre une soixantaine de personnes qui vont avoir leurs hauts, leurs bas, leurs défis à relever. On va être à hauteur d’homme.

Quel est votre objectif avec ce rendez-vous ?

C’est que l’on commence à s’attacher à tous ces gens et qu’on rentre nous aussi, à travers eux, dans l’aventure des Jeux. Les JO, c’est toujours un moment fort. Là, ce qui va être fabuleux, c’est que ça va se passer à la maison. La dernière fois que c’est arrivé, c’est 1924. On ne vit ça qu’une fois en une vie !

Qu’est-ce qui vous a séduit dans cette quotidienne ?

Déjà la nouveauté. Je fais du sport en amateur, je regarde les cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques car je trouve que c’est toujours très esthétique, culturellement très intéressant, joyeux… Mais, évidemment, c’est un univers que je ne connais pas. Je ne veux pas être spécialiste de sport, qu’on se le dise bien, et je ne prends la place d’aucun journaliste sportif. Je vais essayer de rester avec ma curiosité de journaliste généraliste, avec ma curiosité de la personne derrière le sportif, les parcours humains, les aventures individuelles, etc. C’est cela qui m’intéresse. Je vais de garder une forme de fraîcheur, de candeur, et me dire : « Il faut que tout le monde, sportifs et non sportifs, puisse se reconnaître. » Je ferai en sorte que cette émission soit accessible à tout le monde. Je vais poser les questions que se pose le grand public.

Cette émission arrive à point pour vous après l’arrêt du « 19/20 ». Quel souvenir gardez-vous de votre dernier JT ?

De l’émotion. C’était une page qui se tournait mais, en même temps, il y en a d’autres qui s’ouvrent. Donc de l’émotion, de la nostalgie qui se sont très vite transformées en joie car, autour de moi, j’ai eu beaucoup de journalistes de la rédaction qui ont été super. On a fêté treize belles années. Je leur ai dit « À bientôt » dans le sens où, là, je vis une longue aventure olympique et, demain, j’espère vivre une nouvelle aventure avec la rédaction. Je les ai quittés avec plein d’envies encore.

Comment avez-vous vécu cette année pendant laquelle vous saviez qu’en fin de saison les éditions nationales de France 3 étaient supprimées ?

Finalement, j’ai réalisé tardivement que ça s’arrêtait. Je suis quelqu’un dans l’instant. Tous les matins, je me levais et je ne me disais pas : « J-320… » J’avais une actualité et je me demandais ce qu’on allait faire le soir. J’avais un objectif à 19h30, quoi qu’il arrive, d’être en forme, de présenter le meilleur des journaux possibles. Pour combattre la nostalgie, ma recette a toujours été d’être dans l’action. Je suis dans l’action par ce que je vais faire, parce que je vais parler sport et je vais voir d’autres horizons. J’ai réalisé tardivement qu’on arrivait aux dernières éditions et j’ai essayé de le vivre le mieux possible, de vivre de super moments, même les derniers jours, avec l’équipe.

Après le JT et cette quotidienne qui va vous mener jusqu’à l’été 2024, avez-vous d’autres envies de télé ?

On en a toujours ! J’en ai plein. Je ne me doutais pas du tout il y a un peu plus d’un an que je ferai « Aux jeux, citoyens ! ». Ce métier réserve beaucoup de surprises. J’espère aussi qu’on me verra un peu différemment dans cette quotidienne. Pendant treize ans de « 19/20 » et deux ans de « Soir 3 », on m’a vue dans un cadre un peu figé. L’actualité est assez lourde, grave, le temps de parole est très cadré, vous êtes filmée d’une certaine façon. J’espère juste, sincèrement, que l’on va découvrir de moi une autre personnalité. Je pense que, dans la vie, je suis beaucoup plus volubile, plus spontanée, je suis un peu bordélique. J’espère que l’on verra ce côté-là, beaucoup plus libre au fond.