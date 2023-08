Après la cuisine, la couture, la pâtisserie, la boulangerie, le shopping, les petites briques en plastique… M6 s’éprend d’un nouveau loisir : la photographie. Ce mercredi à 21h10, la chaîne diffuse le premier épisode de La photo parfaite, l’adaptation d’un programme néerlandais à succès. Six célébrités s’affronteront sur des épreuves de photo animalière, sportive ou encore de portrait historique et essaieront de réaliser le cliché qui fait mouche, celui que l’on peut regarder « encore et encore », décrit le présentateur Stéphane Rotenberg dans le générique. À la clé de ce concours ? Un gain de 10.000 euros pour l’association portée par le gagnant et la publication de son œuvre dans le magazine National Geographic.

« Aujourd’hui plus que jamais, la photo est le loisir préféré des Français » a expliqué Pierre-Guillaume Ledan, directeur général adjoint des programmes lors d’une conférence de presse mi-juillet. On est tous un petit peu photographe parce qu’on utilise tous nos téléphones tous les jours. » Pour cette première à la télé française, la chaîne a tenu à en faire une émission aussi instructive que divertissante. « Ça a été un shoot de fun et de bonheur, un programme où on va apprendre des choses mais où on va aussi s’amuser », a ajouté William Lebugle, directeur général adjoint des Programmes de flux externes.

« On a essayé d’être très bienveillant mais quand même très pointilleux »

Les premières épreuves du concours ? Immortaliser l’un des animaux du zoo de Thoiry façon safari-photo et réaliser un portrait en costumes d’époque. Des exercices auxquels s’est pliée Adriana Karembeu, candidate de cette première saison. « Je voulais savoir si j’étais capable de le faire et j’ai adoré tourner cette émission. Ce n’était pas comme un tournage mais comme un jeu entre copains et j’ai appris énormément de choses », explique-t-elle. Pour la joueuse de tennis et présentatrice Alizé Lim, cela a été aussi l’occasion de comprendre la difficulté de cette profession. « En vacances on a parfois l’impression d’être un peu amateur de photo même si on n’a pas un soupçon de connaissances. Mais quand on se retrouve avec un appareil photo à la place d’un smartphone c’est assez effrayant », reconnaît-elle, louant elle aussi « l’ambiance incroyable » du tournage et « l’esprit d’équipe » entre tous les candidats.

Des compétiteurs qui ne sont pas totalement lâchés dans la nature puisque lors de chaque défi, un photographe spécialisé leur distille ses conseils pour améliorer le cadre, choisir le bon objectif ou s’adapter à la lumière. À la fin de l’épreuve, chacun choisit ce qu’il considère être sa « photo parfaite », puis c’est au jury composé de Renaud Corlouër et Aline Deschamps de déterminer le gagnant. « On a essayé d’être très bienveillant mais quand même très pointilleux sur la composition, les détails, le processus photographique », précise la photographe de documentaire.

Renaud Corlouer, qui a tiré le portrait de grandes stars à travers le monde, confie avoir été « très agréablement surpris par la motivation des candidats, sur leur bonne humeur constante et leur envie d’apprendre et de réussir. On a été assez étonné sur leurs performances techniques. C’était à la fois ludique et extrêmement sérieux et professionnel. »

« Leurs conseils ont été importants pendant ces épreuves, reconnaît le chef Michel Sarran, qui n’a pas hésité à se mettre dans la peau de Napoléon pour l’un des challenges. Ils ont été cash, on pensait faire des belles choses et ils nous démontraient par a + b que ce n’était pas si bien que ça, mais tout ça dans une bonne humeur extraordinaire. »

« On a mis un peu plus l’accent sur les tips »

Au-delà de l’aspect compétitif, le programme se veut aussi riche en conseils pour les téléspectateurs. « Par rapport à la version néerlandaise, on a mis un peu plus l’accent sur les tips et on a la chance d’avoir un jury de professionnels bienveillants qui ont aussi une soif de transmettre, estime le directeur général adjoint des Programmes de flux externes de M6. Ils donnent des conseils pour optimiser notre façon de faire, de cadrer. On voulait évidemment que nos téléspectateurs puissent aussi apprendre des choses. »

Pour le producteur Pascal Guix, lancer une telle émission est « courageux » de la part de la chaîne : « Je ne remercierai jamais assez M6 d’avoir osé partir à l’aventure avec un nouveau format et une nouvelle thématique à explorer. C’était le bon moment parce que maintenant tout le monde est photographe grâce aux réseaux sociaux et aux smartphones. Je pense qu’il y a une vraie attente de ce côté-là et on est heureux de le proposer. C’est comme avec la cuisine, on peut tout imaginer et tout faire ».

L’émission connaîtra-t-elle la même longévité en France que ses huit saisons au Pays-Bas ? La chaîne a en tout cas le souhait d’installer durablement ce programme et d’explorer toutes les facettes de la photographie.