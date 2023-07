La ferme du Rantoy, à St-Ost dans le Gers, ouvre les portes de son marché au public le samedi 22 juillet à 16 heures mais la plupart des agriculteurs de « L’Amour est dans le pré » qui y participent arrivent la veille. « On se fait une soirée tous ensemble car pour nous c’est l’occasion de se revoir. C’est une famille, un collectif. Cette émission est une super expérience et cela crée un lien entre nous », se réjouit Claire (saison 10), qui a rencontré Sébastien, son mari, après l’émission de M6. Emeric (saison 13) , Pierre et Fred (saison 7), Virginie (saison 9), Thomas (saison 13), Cathy (saison 15)… En tout une vingtaine d’agriculteurs connus des téléspectateurs de M6, auxquels s’ajoutent quelques producteurs locaux, seront présents.

Les recevoir chez soi implique évidemment une vraie logistique : logement, restauration, etc., rien n’est laissé au hasard. « On s’occupe de tout, explique-t-elle. Déjà on a un gîte pour loger ceux qui nous rejoignent et après on fait un peu de campement à la maison. On essaye de loger presque tout le monde. » Sébastien ajoute qu’ils appellent également toutes les chambres d’hôtes du coin.

Quatre à cinq heures de route

Pour la restauration, Claire insiste : « C’est nous qui faisons à manger pour tout le monde. Vingt-cinq copains viennent nous aider car il y a en plus deux gros repas ouverts au public. Les gens viennent pour bien manger, profiter d’une bonne ambiance et voir les agriculteurs de "L’Amour est dans le pré". En fait, c’est la fête à la ferme pendant tout un week-end. » L’ouverture des inscriptions pour participer au dîner du samedi et au déjeuner du dimanche remonte au début de cette année et force est de constater qu’on vient de loin pour se joindre aux agriculteurs. « Je regarde les codes postaux sur les réservations : Châteauroux, Limoges, les Vosges, Montpellier… Certains vont faire quatre à cinq heures de route. En fait, les gens partent en week-end pour venir à notre rencontre », note Claire.

Le marché est l’occasion pour le couple de proposer ses rillettes, foies gras, pâtés et autres confits. Les gens viennent pour se ravitailler en produits de la ferme mais pas seulement. « On fait beaucoup de photos et ils nous posent beaucoup de questions sur "L’Amour est dans le pré", sur Karine Le Marchand : comment va-t-elle ? est-ce qu’elle est vraiment comme à la télé ? » , confie Sébastien. Claire s’amuse de rencontrer à cette occasion des personnes qui savent tout d’eux. « Ils nous suivent sur les réseaux sociaux donc ils nous demandent comment vont les petits [ils ont deux enfants]. Ils sont bienveillants avec nous ».

Le repas du soir offre une nouvelle opportunité de découvrir le travail les agriculteurs. « A la carte de la buvette, on a du champagne de Virginie et Thomas [saison 9], du rosé de Pierre et Fred, du vin du Médoc de Cathy [saison 15], et cette année on va faire un bar à huîtres avec Thomas [saison 13] », se félicite Claire. Ces soirées où on « papote » débouchent parfois sur de nouvelles idées, comme celle d’utiliser l’Armagnac de Pierre et Fred dans les pâtés gascons de Claire et Sébastien. « On est tous agriculteurs, on a envie d’essayer plein de choses », souligne l’hôte de ce week-end « ADP Tour » .

Porter les valeurs de « L’Amour est dans le pré »

L’association "Agriculteurs Dans Le Pré Tour" – marque déposée – regroupe une trentaine d’ex-candidats de M6. Frédérique – qui a rencontré Pierre dans la saison 7 – explique : « Quelque chose d’informelle est aujourd’hui formalisée car on veut que cet esprit de camaraderie, de bienveillance, ces valeurs d’ADP qu’on porte, ne soient pas galvaudées par qui que ce soit, une mairie, un département, ou autre ». Mais, pour Pierre, l’esprit « ADP Tour » existait déjà bien avant la création de l’association. Il évoque tout d’abord 2013, quand Karine Le Marchand, recevant l’ordre du mérite agricole, réunit trois saisons au ministère de l’Agriculture, considérant qu’elle devait cette distinction aux émissions présentées en 2010, 2011 et 2012. « C’est la première fois que les saisons étaient mélangées, observe ce céréalier et producteur d’Armagnac. A partir de là, on s’est rendu compte qu’on pouvait avoir différents âges, être éleveurs ou autres, mais on avait un socle commun ».

S’ajoute l’histoire de Laurent (saison 14) : en 2020, faisant face à des problèmes financiers, il ouvre sa ferme au public pour un week-end de solidarité. D’autres agriculteurs viennent lui prêter main-forte. Pierre en faisait partie. « On s’est dit : "Qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on le laisse sauver sa ferme tout seul ? Est-ce qu’on vend nos produits à son profit ?" Nous nous sommes rendus sur place et, en trois heures, on avait tout vendu. L’esprit ADP Tour s’est fondé autour de cet évènement. On a compris qu’il fallait qu’on bosse ensemble. »

5.000 personnes au marché de Noël

Mais c’est l’annulation du Salon de l’agriculture en 2021 qui va s’avérer déterminante. « On était triste car c’était le moment où on se retrouvait tous, confie Frédérique. J’ai dit à Pierre : "Les agriculteurs d’ADP ne peuvent pas venir vers nous alors on va aller les voir !" On a pris Claire et Séb avec nous, et on l’a appelé l’"ADP Tour". En trois jours, on a fait 3.000 km, on a vu à peu près six ou sept exploitations, on a couvert ça sur nos réseaux sociaux, on a fait des films sur chaque ferme où nos copains nous présentaient leurs productions, leurs produits. » Ils créent le hashtag #ADPtour2021 et organisent cet évènement chez Claire, puis chez Virginie. Cette année-là, le marché de Noël s’installe chez Emeric et réunit carrément 5.000 personnes à Pleyber-Christ, dans le Finistère.

Pour adhérer à l’ADP Tour, dont la vocation est aussi de faciliter le travail de la personne qui reçoit chez elle, il faut évidemment avoir participé à l’émission mais pas seulement. « Des gens qui vont critiquer Karine Le Marchand ou l’émission n’intègrent pas l’association. Cela arrive rarement mais ça arrive, note Pierre. Puis si, par exemple, un agriculteur ne veut pas faire une photo avec quelqu’un lors de ces journées, on va lui expliquer que ce n’est pas l’esprit. » Après le marché des 22 et 23 juillet chez Claire et Sébastien, l’ADP Tour fera une halte chez Virginie et Thomas les 11 et 12 novembre, puis chez Emeric les 2 et 3 décembre.