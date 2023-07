C’était leur dernier jour aux commandes de leurs programmes respectifs. En route pour animer la matinale de LCI à la rentrée, Jean-Baptiste Boursier a présenté dimanche soir son ultime émission sur BFMTV, non sans glisser un message personnel aux téléspectateurs. « Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je voulais dire un mot. Merci pour votre présence (…) Permettez-moi juste de remercier du fond du cœur la rédaction de BFMTV, celle de RMC Sport avec laquelle j’ai passé quelques moments incroyables (…) J’ai une pensée particulière pour ceux qui m’ont accompagné physiquement depuis quelques années maintenant ». Et d’ajouter « Bel été, c’était trop bien et à bientôt ! Ciao. »

Du côté de France 2, Julia Vignali, qui quitte Télématin pour Affaire conclue, a remercié le public de l’avoir « acceptée à la table de leur petit-déjeuner » et en a profité pour passer le relais à celle qui lui succède : « Je pars le cœur léger et je vous laisse avec l’excellente journaliste Marie Portolano qui a mangé les mêmes gâteaux que moi [une référence à l’émission de M6 Le Meilleur pâtissier qu’elles ont toutes deux animée]. Mais ça se voit moins sur elle ». Samuel Etienne, qui cédait les commandes de la matinale de franceinfo, a quant à lui évoqué « une aventure incroyable ». Sans oublier les adieux d’Emilie Tran Nguyen, Carole Gaessler et Catherine Matausch suite à la suppression des éditions nationales du 12/13 et du 19/20 par France 3 à la rentrée.

« Un moment d’émotion… Ça fonctionne à la télé »

Mais, au fond, pourquoi est-ce important de faire ses adieux ? Virginie Spies, sémiologue et analyste télé, considère que cela l’est déjà pour le journaliste car son émission est sa marque. Elle avance également l’argument de la proximité. « On est attaché aux journalistes et animateurs, on se sent plus proche d’eux que d’autres personnes célèbres, donc c’est assez important, estime-t-elle. C’est aussi un moment d’émotion, il y a des larmes, des bouquets de fleurs… Et l’émotion, ça fonctionne à la télé. Ce sont des moments de sincérité ».

Habitué à s’effacer derrière l’information, le journaliste change de registre en formulant ses adieux. Ses mots ont-ils une valeur particulière ? « Oui, ils disent "je" et c’est très rare, observe Virginie Spies. Là, on attend quelque chose d’eux, qu’ils s’expriment à la première personne. C’est aussi l’occasion de voir leurs collègues de la rédaction les rejoindre, émus. On voit l’humain qu’on ne voit pas si souvent dans le cadre des présentations télé. »

La sémiologue se place également du point de vue de la chaîne. « Pour elle aussi, c’est important car cela fait parler d’elle, souvent de façon positive, à part France 3 avec Catherine Matausch - la pub a été envoyée avant la fin de ses adieux. Mais le JT de France 2 a pris le relais pour réparer les choses ». Elle poursuit : « C’est du temps d’antenne qu’on va revoir après, ailleurs, gratuitement sur des sites, Twitter, un peu partout. Donc ça parle de la marque et de l’identité de la chaîne. »

Deux chaînes, deux ambiances

L’importance que l’on porte à ses adieux nous renseigne également sur le lien entretenu avec le public. « Les personnalités télé sont encore très appréciées des Français, il n’y a qu’à voir avec Jean-Pierre Pernaut. Quand il a quitté le journal, ce n’était pas des adieux de 3 minutes, c’était un JT spécial avec tout le monde, ses enfants et une immense émotion dans tout le pays », rappelle Virginie Spies.

Alors que penser quand une chaîne empêche une journaliste de dire au revoir aux téléspectateurs ? Quand Marie-Sophie Lacarrau accepte, en septembre 2020, de succéder à Jean-Pierre Pernaut au 13 heures de TF1 alors qu’elle présente la même édition sur France 2, la chaîne du service public l’écarte immédiatement de l’antenne et la remplace par Nathanaël de Rincquesen.

« J’aurais aimé pouvoir faire ce journal du vendredi [18 septembre 2020] pour dire au revoir aux téléspectateurs. Depuis quatre ans, on avait tissé quelque chose » s’était épanchée la journaliste auprès de 20 Minutes. Pour Virginie Spies, aucun doute : « C’est un mauvais point pour le diffuseur en fin de compte de ne pas lui laisser l’occasion de s’exprimer. On voit que les journalistes présentateurs des 13 heures ou des 20 heures portent toute l’identité de la chaîne. » Et ça, ça mérite bien des au revoir en bonne et due forme.