Antoine de Maximy n’est jamais à court d’idées. Il présente J’irai dormir chez vous depuis vingt ans. Le premier tournage était en 2003 pour la chaîne Voyage, avant de passer sur Canal+, France 5 et aujourd’hui sur RMC Découverte. « Je vais tourner prochainement le 67e épisode », indique-t-il. En 2020, il a également réalisé J’irai mourir dans les Carpates, une comédie policière avec Alice Pol et Max Boublil.

Autant d’aventures, auxquelles s’ajoutent ses années en tant que réalisateur de documentaires, qui lui ont inspiré un seul en scène qu’il présente actuellement à l’Archipel Théâtre, tous les jours sauf les mardis et mercredis et ce jusqu’au 29 juillet, dans le cadre du Festival Off d’Avignon. Une nouvelle façon pour lui de (re) tracer sa route professionnelle.

Quelle est la genèse de ce spectacle ?

J’ai eu une longue vie avant J’irai dormir chez vous. J’avais 44 ans quand j’ai commencé cette émission. Les gens ignorent que ce que j’ai fait avant est bien plus spectaculaire. Par exemple, j’avais plongé avec Paul-Henri Nargeolet (océanaute mort avec l’équipage du submersible Titan en juin dernier), dans le Nautile à 5.000 m de fond. J’ai fait une expédition pendant laquelle on a dormi avec des masques à gaz dans un volcan où on était venu chercher de la lave. C’était extraordinaire ! J’ai participé à quatre expéditions avec le radeau des cimes qui place sur la forêt amazonienne une plateforme de plusieurs centaines de mètres carrés pour que les chercheurs puissent étudier la canopée. Je suis descendu dans des gouffres de glace, dans la calotte glaciaire du Groenland pour aller filmer un animal microscopique…

A quelle occasion avez-vous participé à ces expéditions ?

Je faisais des documentaires sur les expéditions scientifiques, j’ai également fait des films animaliers et j’ai démarré par du reportage de guerre. Il y a énormément d’extraits de ces films spectaculaires dans cette espèce de conférence que je fais en Avignon. C’est un mélange de J’irai dormir chez vous, de connaissance du monde et un peu de seul en scène. Donc, une fois de plus, c’est hors des cases, mais ça me plaît. En fait, tu fais le tour de la planète dans des lieux absolument incroyables en une heure et demie.

Comment vous est venue l’envie de monter sur scène ?

J’avais proposé à France 5 de rediffuser ces documentaires qui ont précédé J’irai dormir chez vous, puis de faire un complément, éventuellement d’inviter des gens. Comme ce n’est pas de la haute définition, ils n’en ont pas voulu. Je me suis dit que si je ne le faisais pas à la télé, j’allais le faire sur scène. Cela me permet aussi de rencontrer le public que l’on n’a pas l’occasion de voir quand on fait de la télé.

Combien de temps avez-vous travaillé à l’écriture de ce seul en scène ?

J’y avais pensé il y a six ans. J’ai commencé à y travailler puis finalement je m’y suis vraiment mis en septembre dernier. Je ne voulais pas me mettre la pression. Ce qui est drôle, c’est que, le 24 avril, je me suis senti prêt et c’est seulement ce jour-là que j’ai commencé à chercher une salle. J’en ai trouvé une en une heure ! C’était à trois jours de la clôture du catalogue. Ça me fait rire car cela reste complètement dans l’esprit de J’irai dormir chez vous : de l’improvisation et on y va comme ça.

Étiez-vous déjà monté sur scène ?

Oui, d’une certaine façon, quand je fais des avant-premières. Pour mon long-métrage J’irai dormir dans les Carpates, j’en ai fait 113 ! Cela a été l’occasion de rencontrer beaucoup de monde et c’est là que mon producteur Bonne pioche - qui n’est pas mon producteur sur ce spectacle - m’avait dit qu’il trouvait qu’il y avait un avenir parce que je m’amuse et que les gens s’amusent. J’avais déjà l’idée de monter sur scène mais il m’a conforté là-dedans.

Que représente pour vous l’anniversaire des 20 ans de « J’irai dormir chez vous » que RMC Découverte célébrera à la rentrée ?

Ce qui me fait marrer, et j’en parle dans le spectacle, c’est que cette émission ne cesse de passer de chaîne en chaîne et personne n’en a voulu au départ car tu prends moins de risques en faisant une resucée de quelque chose qui existe déjà. Là, je vais tourner le 67e épisode. C’est pas mal pour une émission dont personne ne voulait et qu’en plus tu tournes tout seul !