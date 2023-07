Christophe Beaugrand a un emploi du temps chargé. 20 Minutes a pu se glisser, jeudi matin, entre son passage dans l’émission médias d’Europe 1 et une réunion de travail pour la couverture du 14-Juillet sur TF1. Alors qu’il sera de retour ce vendredi soir à la coprésentation de la nouvelle saison de « Ninja Warrior » sur la première chaîne et qu’il bouclera, le 16 juillet, sa deuxième saison à la présentation de la matinale du week-end sur LCI, on en a profité pour faire le point sur ces derniers mois bien remplis. Une période qui, dit-il, pourrait être définie par le mot « diversité ». Un terme qui englobe le journalisme, le divertissement, mais aussi ses engagements, notamment contre l’homophobie.

Ce vendredi, « Ninja Warrior », que vous coanimez avec Denis Brogniart et Iris Mittenaere, revient pour une nouvelle saison sur TF1. A quoi faut-il s’attendre ?

On a appris de nos erreurs. La saison dernière, on avait fait des règles un peu complexes et fumeuses. On est très à l’écoute des retours du public. Je regarde les tweets des internautes pendant l’émission. Bien sûr, il faut trier, mais on s’aperçoit vite des choses qui sont mal comprises ou de ce qui ennuie les gens. Notre patron, c’est quand même le téléspectateur. Cette année, on a plein de nouveaux candidats. Les deux tiers de l’émission, on verra de nouvelles têtes et on retrouvera la fraîcheur des premières saisons, avec des participants qui découvrent le parcours pour la première fois. Désormais, on aura des duels d'« anonymes ». Celui qui s’imposera, s’il est sélectionné, affrontera les « grands héros » de « Ninja Warrior », que l’on appelle les « légendes » et qu’on retrouvera plus tard dans l’émission.

Vous avez également déjà enregistré une édition « internationale » de « Ninja Warrior » avec des équipes de France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et du Japon. C’est un peu vos « Jeux sans frontières » ?

Ce sont nos Jeux olympiques à nous ! On a joué à fond ce côté-là : les délégations arrivent avec leurs drapeaux, un public en tribune encourageant tel ou tel pays… C’était drôle parce que la majorité des spectateurs étaient Français, et il y avait des gamins de Cannes [où l’émission a été tournée], fans de mangas, à fond pour le Japon. Ils avaient des pancartes… C’était très joyeux, on s’est beaucoup amusé. Je ne sais pas encore quand ce sera diffusé [probablement cet hiver], mais j’ai hâte.

Vous allez bientôt conclure la deuxième saison des « Matins LCI week-end »… Vous avez besoin de cet équilibre entre divertissement et information…

Cela fait partie de ma nature et de ma personnalité profondes. Je sais que cela peut surprendre, mais ce sont davantage les journalistes qui me posent cette question que les téléspectateurs ou les auditeurs parce que les gens ont intégré le fait que je faisais plein de choses. Il y a une vraie sincérité dans l’appétit et la gourmandise de ce que je fais.

Dans le journalisme sur LCI, ce qui vous plaît, c’est l’adrénaline ?

Il y a le direct, l’adrénaline, ça, c’est sûr. Je suis un passionné d’actu depuis gamin et, par définition, avec l’info, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Il y a deux semaines, quand, en pleine nuit, Prigojine est monté sur Moscou avec la milice Wagner, on a fait péter tout ce que l’on avait prévu pour partir en édition spéciale, avec des invités, des duplex. Cette excitation-là, on la retrouve rarement ailleurs. C’est aussi passionnant d’accompagner les gens, de les prendre par la main pour leur expliquer l’actualité et leur faire découvrir des choses. C’est d’autant plus fort dans un moment matinal parce que l’on est dans l’intimité des gens. Ils se réveillent, il faut essayer de leur amener une humeur sans être anxiogène alors que l’actu peut l’être. Même quand l’actu est triste, on essaye toujours d’y trouver du positif. C’est ma façon d’aborder la vie en général. Avec Anne-Chloé Bottet, qui coanime avec moi, on est sur la même longueur d’onde.

Et ce 14 juillet, vous serez sur TF1…

Avec les pompiers ! L’an passé, j’ai intégré l’équipe des opérations spéciales de TF1. J’ai participé au 14-Juillet, puis à deux émissions spéciales sur la mort de la reine Elizabeth II et le couronnement de Charles III. Là, je retrouve la rédaction de TF1 pour la Fête nationale. Je suis un peu le Français de base, j’ai toujours regardé les défilés, ça me fascine. C’est un plaisir de prendre part à cette émission qui va être regardée par toutes les générations, car c’est un jour où les familles se retrouvent. Je trouve ça intéressant l’idée que la télévision peut encore unir.

Vous avez d’autres envies d’animation ?

On peut toujours avoir d’autres envies, ça dépend des opportunités. Si on me proposait l’animation d’une émission de divertissement supplémentaire, pourquoi pas, mais il n’y a pas de projet sous le coude… J’aimerais bien faire un peu plus de radio.

Vous êtes l’un des réguliers des « Grosses Têtes ». Qu’est-ce que vous rechercher là-bas ?

Je m’éclate. C’est une émission que j’écoutais, gamin, avec mon papa, donc elle m’est très familière à l’oreille. J’aime aussi travailler avec Laurent. J’ai bossé avec lui sur Europe 1, quand il est parti sur RTL, il m’a proposé de le rejoindre aux « Grosses Têtes ». Au début, j’intervenais une ou deux fois par mois, puis, sur la dernière saison, j’étais là une ou deux fois par semaine. C’est la récré. On forme une bande, on est heureux de se retrouver, on se voit régulièrement à l’extérieur. Ce sont des potes davantage que des collègues de travail.

La bande a récemment été endeuillée par la mort de Claude Sarraute. Cela a été un coup dur ?

Evidemment, elle était une dame de 95 ans, donc ce n’était pas une surprise qu’on apprenne un jour qu’elle était partie. Mais il y avait un côté tellement éternel chez Claude. Après son décès, plein d’extraits d’émissions sont ressortis sur YouTube. A la fois on est triste et content de la réentendre. C’est pour Laurent que cela a été le plus dur, il l’aimait profondément et la considérait comme sa deuxième maman. Pour lui, cela a été vraiment une blessure. Je suis allé aux obsèques, nous étions tous peinés, mais on s’est aussi marrés : à un moment, j’étais à côté de Caroline Diament et, au moment où les discours ont commencé au cimetière du Montparnasse, il y a eu un coup de vent. Les deux grands portraits photo de Claude se sont envolés et se sont cassé la gueule par terre. Caroline m’a dit : « C’est sûr, elle est là » (Il sourit).

« Le Parisien » a annoncé récemment que Laurent Ruquier allait quitter France 2. Il a réagi en disant que « rien n’était fixé ». S’il venait sur TF1, vous géreriez le comité d’accueil ?

Je lui ferais un comité d’accueil en pom-pom girl avec plaisir, je serais ravi (rires). Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il se passe et lui-même a été très transparent quand on lui a posé la question. Rien n’est fait, rien n’est décidé, a-t-il dit. Donc je pense vraiment qu’il ne sait pas. C’est ce qui ressort des échanges que j’ai avec lui. Je sais qu’il y a des projets sur la table. Moi, je trouverais ça marrant qu’il rejoigne le groupe TF1, cela me ferait plaisir. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup et qui pourrait apporter beaucoup. Je ne sais pas comment les choses se passent, mais j’ai du mal à comprendre comment une chaîne comme France 2 a pu laisser s’abîmer le lien avec l’un des animateurs les plus populaires, c’est un peu triste. Laurent est un mec formidable, très humain, qui a un lien très fort avec le public. Quand tu as un Laurent dans ton écurie, tu en prends un soin infini…

Votre livre « Fils à papa(s) », dans lequel vous racontez l’histoire de votre fils Valentin, né par GPA (gestation pour autrui), est sorti en poche il y a quelques mois. Cela a relancé les ventes ?

Début janvier, au bout de trois mois de mise en vente, on en était à 9.000 exemplaires écoulés. Je n’ai pas de chiffres plus récents. On avait fait plus de 20.000 avec l’édition grand format. Avec le format poche, je touche un public différent. Mon objectif est que ce témoignage se propage et qu’il puisse se partager, que les gens se passent le bouquin, que les gens en parlent… Il y a des gens qui se posaient des questions, ne savaient pas trop et ont appris des choses dans le livre. J’ai eu plein de retours en ce sens.

Qu’ont-ils appris ?

Par exemple, beaucoup ont découvert qu’il y a deux femmes qui entrent en ligne de compte, une donneuse d’ovocytes d’un côté et une mère porteuse de l’autre, ce qui fait que la femme qui porte l’enfant n’a aucun lien génétique avec le bébé. Je n’ai pas d’objectif politique en disant qu’il faut légaliser la GPA en France, mais je voulais que les gens aient les outils pour pouvoir se positionner. Je peux comprendre qu’on puisse être philosophiquement opposé à cette pratique, mais pas au nom d’arguments fallacieux. Je souhaite faire comprendre aux gens comment ça peut se passer et livrer ce témoignage pour qu’on ne salisse pas l’histoire de Valentin. Beaucoup de saloperies étaient écrites sur les réseaux sociaux, qui n’avaient rien à voir avec ce qu’on avait vécu. Whitney, notre mère porteuse, et son mari Jacob sont venus il y a une dizaine de jours. Ils ont passé une semaine à la maison, on a visité Paris, ils étaient contents de revoir Valentin, on leur a présenté nos amis, ma famille… Il y avait vraiment l’idée de retrouvailles.

Si le sujet de la légalisation de la GPA se retrouve à l’ordre du jour, dans un avenir plus ou moins proche…

Je suis prêt à témoigner.

Donc ce sera un engagement politique…

Dès lors que l’on prend la parole sur un sujet sociétal, oui, c’est un engagement politique. Ce que je voulais dire, c’est que mon engagement n’était pas militant, je n’ai jamais appelé à ce qu’on légalise la GPA en France. C’est juste qu’il y a une situation qui existe, des familles qui existent, il faut les prendre en compte. Des députés m’ont posé des questions. Par exemple, pour la transcription à l’état civil français des enfants né par GPA à l’étranger, c’est long et compliqué. Je pense qu’on pourrait simplifier un certain nombre de choses, dans le bénéfice des enfants.