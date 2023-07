M6 lance sa chasse au trésor estivale. A partir de ce lundi, à 18h40, « La Route des coffres » verra trois binômes s’élancer en camping-car sur les nationales et départementales françaises pour tenter de remporter, à chaque étape, jusqu’à 3.000 euros (au total, 100.000 euros sont mis en jeu). « Il y a des quiz, des jeux d’adresse, des énigmes, c’est un jeu de plateau en itinérance », résume l’animateur Stéphane Rotenberg.

« On a opté pour la mécanique du champion : tant qu’on gagne, on revient à l’épisode suivant », ajoute David Warren, producteur chez Studio 89. A la fin de chaque émission, le duo le moins performant se retrouve en ballottage. Pour conserver sa place dans l’aventure, il doit affronter, lors d’une ultime épreuve, deux nouveaux concurrents désireux d’intégrer la compétition.

Au regard du premier épisode, que 20 Minutes a pu visionner, la dramaturgie est moins axée sur le suspense que sur un état d’esprit bon enfant, sans doute plus propice à une diffusion en access prime time. « Au début, l’argent n’a pas tellement de sens pour les candidats. C’est abstrait. Ils pensent d’abord à jouer. Quand on approche de la fin et que certains camping-cars regorgent de dizaines de milliers d’euros, ça devient plus concret et les choses changent, prévient Stéphane Rotenberg. Il y a une tension supplémentaire dans les épisodes d’août. Cette dimension de la cagnotte, vieille comme les jeux télé, marche encore très bien. »

« Les Français adorent faire découvrir leur terroir »

Pour la production, La Route des coffres est aussi l’occasion de « montrer une France un peu différente de celle qu’on voit habituellement ». « On ne s’affiche pas comme une émission culturelle ou de découverte mais on apprend des choses en filigrane », précise l’animateur. Et d’ajouter : « Les régions étaient très heureuses de nous accueillir à chaque fois. Les gens sont fiers de leurs lieux, de leur patrimoine. Les Français adorent faire découvrir leur terroir. »

Les quiz et épreuves s’inspirent largement des spécificités locales. Pour la première, en Provence, les candidats ont la mission de… compter des wallabies dans un enclos du Parc animalier de La Barben. « Local ne veut pas dire tradition. il était intéressant d’être parfois dans la surprise ou le décalage », souligne Stéphane Rotenberg.

David Warren, donne l’exemple d’une prochaine étape, à Nyons (Drôme) : « Ils ont un concours de cracher de noyau d’olive, là-bas. Alors on a voulu s’amuser avec ça. » L’idée est de rester dans la simplicité, avec des règles accessibles. « Mes neveux et nièces adorent s’inspirer des jeux comme Pékin Express ou Koh-Lanta pour jouer ensemble, raconte le producteur. On voulait proposer un bouquet garni de jeux que les gens pourront refaire chez eux. »