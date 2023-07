Dans le nouveau numéro de son magazine S par Sophie Davant, qui sera en kiosque jeudi, l’animatrice confirme qu’elle présentera à la rentrée une émission de deux heures « sur une grande radio nationale ». Elle ne cite pas le nom de la station, mais il s’agit d’Europe 1.

L’horaire de diffusion, en après-midi, coïncidera avec celui d’Affaire conclue sur France 2. Cela a déplu à la direction de France Télévisions qui a refusé que l’animatrice cumule les deux casquettes. « Impossible d’être à la radio et à la télé à la même heure », résume Sophie Davant.

La journaliste a donc choisi pour cette raison de quitter l’émission quotidienne de brocante qu’elle présentait depuis six ans. Elle sera remplacée à la rentrée par Julia Vignali à qui elle transmet « tous [ses] vœux de réussite ».

« Un pari risqué »

Sophie Davant affirme que sa future aventure radiophonique est « un pari difficile, risqué, audacieux ». « [C’est] aussi l’occasion de me sentir plus vivante que jamais, de mettre à profit le produit de mes expériences acquises durant mes 35 ans passés au sein du service public, l’occasion aussi de vous démontrer (…) qu’à 60 ans, (…), nos plus belles années ne sont pas derrière, mais devant nous », écrit celle qui a franchi le cap de la soixantaine en mai.

Sophie Davant devrait cependant continuer d’apparaître sur France Télévisions. Elle compte notamment coprésenter le Téléthon en fin d’année.