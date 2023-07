Chaque été, ils prennent la route. Philippe Gougler embarque dans des Trains pas comme les autres depuis treize saisons. Nans et Mouts démarrent leur périple toujours Nus et culottés depuis onze ans. François Pécheux a commencé à suivre le fil de l’eau pour Au bout c’est la mer en 2018. Quant à Antoine de Maximy, il célébrera les 20 ans de J’irai dormir chez vous sur RMC Découverte à la rentrée prochaine après avoir passé treize ans sur France 5.

Tous ont l’art de nous faire découvrir le monde mais voyagent-ils aujourd’hui de la même façon qu’à leur début ? Les préoccupations environnementales ont-elles modifié leur façon de voyager ? « Clairement », admet sans détour Mouts, porte-parole du tandem qu’il forme avec Nans dans Nus et culottés. Il suffit de regarder les intitulés des épisodes pour comprendre. Si leurs premières aventures les ont menés en Ecosse, au Québec, en Islande, ou au Maroc, ces dernières saisons ils ont opté pour les Hautes-Alpes, les Pyrénées ou la Manche. Sans compter les prochains inédits (diffusion le 10 juillet à 21 heures) où ils visiteront la Dordogne ou le Lot. C’est suite à un tournage à la Réunion qu’ils ont décidé de privilégier la proximité et de s’affranchir du transport aérien, l’un des plus polluants. « On était à l’aéroport avec Nans et on ne se sentait pas bien à cause de ce paradoxe : on a envie de voyager, de découvrir de nouveaux horizons et, en même temps, prendre l’avion, ça ne nous va plus, se souvient-il. Il se trouve que notre vol a été annulé. On s’est demandé : "est-ce que ce ne serait pas le moment ?" Comme on avait pris un engagement avec les équipes de production, on a pris l’avion suivant mais à partir de là on s’est dit : "maintenant c’est du voyage local" ».

Vagabonder autour de chez soi

Le Covid et la contrainte de rester en France, voire chez soi, les aide à sauter définitivement le pas. « On s’est dit que désormais on voulait vagabonder autour de chez nous ». Aujourd’hui, la promesse d’une rencontre l’emporte sur la distance parcourue. Une philosophie que les deux aventuriers développent, entre autres, dans leur trimestriel La tribu du vivant. « L’un des enseignements de Nus et culottés, c’est de se rendre compte que la rencontre avec l’autre est strictement indépendante de la géographie. On peut vivre ça dans son quartier, dans son département ou la région d’à côté. Ça ne nécessite pas de partir loin, y compris pour le dépaysement ». Si Mouts a clairement réduit son empreinte carbone liée à ses voyages, il s’emploie désormais à limiter aussi celle de sa vie sédentaire. Pour cela, il est devenu végétarien et projette de se séparer de son véhicule.

Philippe Gougler, lui, marque un point rien qu’avec le concept de son programme : Des Trains pas comme les autres, mode de transport collectif le moins polluant. « Depuis toujours, j’essaye de promouvoir ce moyen de locomotion, souligne le journaliste. Sincèrement, c’est l’une des plus belles façons de voyager car non seulement c’est écologique mais c’est aussi une jolie occasion de rencontrer les gens. Quand vous êtes au bout du monde dans des trains pas trop rapides, quel est le meilleur moyen de passer un bon moment ? C’est d’être sympa avec votre voisin puis d’échanger. ». Dans la lignée du slow travel (nouvelle forme de tourisme responsable qui incite à ralentir le rythme, ne pas enchaîner les sites touristiques, ce qui limite notamment les émissions de CO2 liées aux transports), Philippe Gougler se définit comme « un apôtre de la lenteur ». « C’est ma deuxième façon d’être écolo. Pour faire de belles rencontres, il faut prendre le temps de les faire. De ne pas additionner, collectionner, essayer de faire le plus de choses possibles. Il faut juste les vivre dans la durée qu’ils méritent. L’écologie, dans ce sens-là, j’y ai toujours été attentif ». S’ajoutent des tournages groupés par zone géographique dans la mesure du possible, avec une équipe réduite. Seuls un réalisateur-cameraman et un preneur de son accompagnent Philippe Gougler dans ses déplacements.

Ce qui ne fut pas toujours le cas par le passé, non pas sur cette série, mais sur ce type d’émissions. Jean-Louis Millian (Grand Angle) produit Ambre coiffure, salon itinérant, la nouvelle série de documentaires à venir cet été sur France 5. Par le passé, il a travaillé, entre autres, pour Thalassa et des documentaires du groupe France Télévisions. « Avant on partait avec beaucoup de plus de matériels, les caméras étaient plus lourdes, les pieds de caméras également, avance-t-il, sachant qu’on estime que plus le poids des bagages est important dans un avion, plus il y a émission de CO2. Donc, une fois sur place, il fallait louer une voiture, voire un van pour pouvoir transporter tout le matériel. Il y avait donc plus de personnes nécessaires pour un tournage. Aujourd’hui, on envoie moins de gens, on privilégie les transports en commun car on sait partir avec un sac à dos chacun et le pied de caméra à la main. Quant aux caméras, ce sont de gros appareils photos ».

Sans langue de bois

Question matériel, Antoine de Maximy voyage léger depuis ses premiers J’irai dormir chez vous. Seules deux petites caméras lui sont nécessaires pour filmer ses aventures en solo. Pas de cameraman, ni de preneur de son. Celui qui fêtera les 20 ans de son émission à la rentrée prochaine sur RMC Découverte (avec deux inédits déjà annoncés) se veut sans langue de bois. « Si on veut être écolo, si on veut faire quelque chose d’efficace, il ne faut pas voyager parce que ce n’est pas quelque chose de nécessaire, estime-t-il. Moi, c’est mon travail donc c‘est un peu différent ».

Et si, au-delà des moyens de transport, des questions d’empreinte carbone ou autres, ces périples au long cours favorisaient avant tout une forme d’engagement ? François Pécheux vogue au fil de l’eau dans Au bout c’est la mer avec comme principal objectif : aller sur un fleuve et le sublimer pour le spectateur. « Depuis quelque temps, je me rends compte qu’à force de rencontrer des gens qui vivent le long de ces cours d’eau, de les entendre me dire "c’est le sang de la terre" ou "le premier cri d’alarme est toujours donné par le fleuve", cela rentre en moi et je vois des changements personnels », confie le journaliste. Ainsi, l’an passé, il s’est engagé dans Living with rivers, une mobilisation initiée et portée par l’association Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) présidée par Erik Orsenna, afin de favoriser leur préservation.