« Franchement, je ne vais pas prendre mon train, ce n’est pas grave », tranche Jordan De Luxe, attablé en terrasse, en cet après-midi de juin ensoleillé. Depuis près de trois quarts d'heure, auprès de 20 Minutes, il s’épanche, volubile, sur son parcours. Emporté par le récit de ce chemin qui l’a mené jusqu’à l’animation d’une matinale sur C8, l’autodidacte de 33 ans se raconte avec un tel enthousiasme qu'il n’hésite pas à bouleverser son emploi du temps. Il rejoindra donc la gare de Lyon plus tard... « C’est comme ça la vie, parfois, il ne faut pas se prendre la tête », glisse-t-il comme justification.

Depuis septembre, sur la chaîne du groupe Canal+, l’animateur présente tous les matins Chez Jordan où il recueille les confessions de personnalités comme Benjamin Castaldi, Sandra Lou, Bastos (candidat de téléréalité vu dans Secret Story ou Les Marseillais vs le reste du monde), Arielle Dombasle ou Frédéric Mitterand. Certains invités se sont distingués par des coups d’éclat lors de cette première saison. Il y a eu une séquence lunaire avec Afida Turner, surgissant de la table dans un nuage de fumée pour chanter sa reprise d’Etienne. Ou encore les vociférations de Jean-Marie Bigard, à quelques centimètres seulement du visage au regard ébahi de Jordan. « Moi j’aime bien quand les gens s’expriment et sont naturels, confie-t-il. Qu’ils hurlent et se révoltent s’ils en ont envie, qu’ils pleurent s’ils sont touchés. Qu’ils oublient qu’ils sont devant une caméra. »

Il apprécie aussi les confidences. Ces petites phrases qui feront le tour des réseaux sociaux et nourriront la presse people ou encore les « débats » de la bande de Touche pas à mon poste. Tous les matins, Jordan De Luxe prend lui-même le soin d’envoyer les temps forts de son émission de la veille par mail à une liste de médias longue comme le bras. Il assume un goût pour le sensationnel et ne boude pas son plaisir quand on le surnomme « l’accoucheur des stars ».

« La télévision m’a sauvé »

Fils d’une mère informaticienne et d’un père gardien de déchetterie, Jordan De Luxe, – Guisnel de son vrai nom —, grandit dans une famille de cinq enfants dans une petite ville près de Rennes. Après des années collège « pleines de bienveillance », il subit du harcèlement scolaire au lycée. « C’est allé très très loin. On me disait notamment que j’étais minable. A un moment vous en avez tellement marre que vous avez envie de partir… », se remémore-t-il. C’est à cette période qu’il se réfugie devant la télé. « C’est devenu ma passion, c’est ce qui m’a sauvé. Je regardais les interviews de Mireille Dumas. J’étais comme un fou en attendant Jean-Marc Morandini le soir sur Direct 8 [l'ancêtre de C8]. Il y avait aussi cette émission que j’adorais avec Marc-Olivier Fogiel ou encore Ardisson, ses interviews très péchues où il posait des questions interdites. » Jordan passe sans grande conviction un bac STG (sciences et technologies de la gestion) et travaille quelque temps dans la vente d’électroménager.

Son destin a basculé sur un « coup de poker ». Ce jour-là, dans son émission sur Europe 1, Laurent Baffie propose aux auditeurs de remporter un smartphone. Le vingtenaire appelle, participe, mais il échoue à remporter le défi. Il ne lui reste plus qu'à jouer le tout pour le tout. « Soit je gagne le téléphone, soit je viens à la radio pour faire une chronique », lance-t-il. Laurent Baffie accepte et lui offre quelques minutes d’antenne la semaine d’après. Jordan y lit une « petite lettre d’amour pour Julie Leclerc ». « Après l’émission, il me dit : "C’était vraiment nul ce que tu as fait". Je lui réponds "ce n’est pas grave mon Lolo, je suis tellement content d’avoir fait ton émission, pour moi c’était un rêve". Il me prend dans ses bras et il me dit "j’déconne, c’était très bien et je pense que tu as un truc à faire" ». Invitée de cette même émission, Geneviève de Fontenay suggère à Jordan de devenir sa « marraine de télé ».

« Il restera toujours à la carte, il n’est pas cher et très populaire »

Au début des années 2010, le jeune homme décroche un stage chez NRJ12 puis travaille pour une émission anniversaire d’Intervilles. Il glane par-ci par-là les contacts de célébrités du petit écran et se constitue un joli carnet d’adresses. De rencontres en rencontres, il se retrouve chez Voltage où il devient « voltageman » dans la matinale avant de réaliser des canulars. Il pilote ensuite plusieurs émissions et y reste huit ans. « Il a apporté une certaine originalité. Par sa présence et sa façon de faire les choses sur l’antenne il montrait qu’on pouvait casser le format », se souvient Jean-Eric Valli, président du groupe Les Indés Radio, qui était à la tête de la station à l’époque.

C’est aussi à cette période qu’il adopte son pseudo en s’inspirant du nom d’un burger d’une célèbre chaîne de restauration rapide. « Un soir une serveuse me propose ses menus et m’en vend un en particulier, comme si on était chez Guy Martin : "C’est notre best-seller, il est unique, il restera toujours à la carte, il n’est pas cher et très populaire" ». Jordan De Luxe est né.

Après huit ans à la radio, il se voit confier une émission par Jean-Marc Morandini sur Non Stop People. Il rejoint ensuite Télé Star, puis Télé Loisirs en 2022. Il y anime son émission en ligne, Chez Jordan, où il reçoit des personnalités. C’est là que Cyril Hanouna intervient. L’animateur et producteur de TPMP l’appelle un dimanche matin pendant les vacances d’été et lui propose de présenter sa propre émission sur C8 à la rentrée. « Ce jour-là je suis rentré dans la vraie télé, dit-il. Cet appel de Cyril, c’est aujourd’hui le plus beau moment de ma vie ».

« Quand on va chez Jordan, on sait où on va »

Sur C8, il accueille ses invités en tête à tête, vêtu à chaque fois d’un costume et d’un nœud pap. « C’est une question de respect des anciens. Pour moi, la télé c’est un événement », estime-t-il. Un peu old school Jordan De Luxe ? « Totalement. Un peu kitsch aussi », assume-t-il. Sur son plateau, ses invités se prêtent au jeu des questions-réponses et se livrent sans fard sur leur vie intime. A l’image de Guillaume Durand, qui se confie sur son cancer de la mâchoire. Ou encore de Laurence Boccolini, qui explique les raisons de sa perte de poids. « Sur C8 il y a quelque chose de plus qui est en train d’apparaître, très émotionnel, plutôt sincère. Ce n’est pas l’interview classique du people qui dit des phrases toutes faites parce qu’il a une image à préserver. Il est encore jeune et c’est difficile d’obtenir ça de la part de personnalités qui sont très aguerries. Ils se sentent à l’aise avec lui », observe le patron de Voltage.

Jordan De Luxe a aussi fait sa renommée en posant les questions qui fâchent. La maladie, les ruptures, les clashs, la chirurgie esthétique, les tromperies… Tout y passe. « Je me dis que si ma mère se pose ces questions au fin fond de la Bretagne, c’est que tout le monde se les pose ! », explique-t-il. En mai dernier, l’avocate Sarah Saldmann a quitté le plateau excédée, refusant de répondre à une question sur son salaire.

L’objectif de ces interviews poil à gratter ? « Sortir des choses qu’il n’y a pas ailleurs », dit-il. « Il n’y a pas de mauvaises intentions, affirme toutefois l’intervieweur. Le piège c’est la réponse, pas la question. L’invité est maître de lui à tout moment. »

« Il n’y a aucune envie de nuire derrière, c’est plutôt la volonté de les sortir de leur zone de confort et d’offrir aux gens qui les connaissent une autre facette », ajoute-t-il.

Pour Max Guazzini, ancien président du stade français et de NRJ, qui le côtoie régulièrement, Jordan De Luxe a une façon « directe » de poser ses questions. « C’est son talent », juge-t-il. Et d'ajouter : « Ce n’est pas un méchant. Quand on va chez Jordan, on sait où on va. On va faire une émission un peu décalée et différente des autres avec des questions qui peuvent être un peu gratte poil. Si c’est vide ça n’intéresse personne, il faut toujours un peu d’aspérités ».

« Le jour où je me dirais que c’est normal, j’arrêterai tout ça »

Sur le plateau de Chez Jordan, on passe ainsi du rire aux larmes en un claquement de doigts et de la gravité à la légèreté en une fraction de seconde. Avec parfois cette sensation d’assister à une pièce de théâtre, d’absurde ou de boulevard. « On me dit parfois que j’en fais trop quand je reçois mes invités. Mais quand je reçois Catherine Lara et que j’ai les yeux qui brillent parce que je suis ému, je suis sincère ! Je ne me sentirai jamais légitime pour ce travail. J’ai toujours l’impression d’être ce petit garçon devant son téléviseur. Le jour où je me dirai que c’est normal de les interviewer parce que je suis devenu un grand intervieweur, j’arrêterai tout ça. »

Chez Jordan a été reconduite pour la rentrée. Pour la deuxième saison, il rêve d'inviter Brigitte Macron. « On se parle », avance-t-il. Jordan De Luxe travaille aussi sur le projet d’une nouvelle émission hebdomadaire pour C8. Un format « qui devrait faire parler », avec des invités « étonnants » et « sulfureux ». Et sans doute le noeud papillon à la présentation.