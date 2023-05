« Je ne veux pas perdre mon Elise, vraiment je ne vais pas m’en remettre. » Au moment de se confier à Vianney, Amel Bent pressentait-elle, samedi soir, l’élimination surprise de son talent, au terme d’une prestation pourtant impeccable et empreinte d’émotion ? Cinq minutes plus tard, le verdict est tombé. Le public - deux cents personnes - a choisi de qualifier Dame et son grain de folie pour la suite de « The Voice » avec 63 % des votes. Elise, qui faisait figure de favorite, quitte donc l’aventure au grand dam d’une Amel Bent au bord des larmes. Mais pas seulement.

Comme pour Max Novik, la semaine passée, les Twittos n’ont pas manqué d’afficher leur incompréhension, leur tristesse et leur colère. Au jeu des pronostics sur le réseau social, la Lyonnaise était pourtant donnée gagnante à « 80 % » voire « 90 % ». Alors son élimination a été vécue comme un petit séisme, faisant, dans le fil des discussions, presque autant réagir que le geste d’humeur de La Zarra à l’Eurovision.

Une pétition « contre cette injustice »

« C’est invraisemblable »… En quelques secondes, les réactions ont fusé de toute part. « C’est la première cross battle où là je ne suis pas d’accord avec le public, vraiment déçu pour Élise encore une de mes favorites qui s’en va », déplore Clément. « Je vais casser ma télé, c’est une blague là ? Pas Elise, non ! », s’insurge l’un des internautes. « Je suis dégoûtée, c’était mon coup de cœur », « Avec l’élimination d’Elise, définitivement "The Voice" est l’émission la plus mal nommée », indiquent d’autres. « C’est ma plus grosse déception j’ai même plus envie de regarder », ajoute une troisième tandis que Victor a lancé une pétition pour faire revenir la jeune femme dans le télécrochet.

Tellement « déçue », commente Emilie. « Élise, elle m’a touchée en plein cœur. Je suis coulée, éblouie par tant de simplicité, beauté, sincérité et de talent. » « On perd les meilleurs à cause d’un public de 200 personnes. Faites voter autrement, là on aurait peut-être toujours Max, Yvan et Elise des cadors de cette saison qui sont éliminés », s’agace un anonyme tandis que d’autres évoquent purement et simplement « une fraude ». « A chaque émission, il y a une fraude. Elise en fait les frais, j’ai trop la mort ».

Tout le monde en ce moment suite à l’élimination d’Elise #TheVoice pic.twitter.com/2PnDL3c8kc — bbew (@777hachiii) May 13, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Tellement plus fair-play que La Zarra, Elise a néanmoins confié au moment de faire ses adieux avoir « eu la chance d’être arrivée jusque-là dans la compétition ». « Tu es une chanteuse incroyable », lui a notamment glissé Vianney, tandis que sa coach Amel lui prédit « une suite merveilleuse ».

En attendant les fans lyonnais pourront toujours se consoler avec la danseuse Mea, désormais associée à Prichia, et Jérémy Levif toujours en lice pour la suite du concours.