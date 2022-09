Il n’y aura pas quatre mais cinq coachs dans la douzième et prochaine saison de The Voice. Si Florent Pagny et Marc Lavoine ont laissé leur place, Amel Bent et Vianney conservent les fauteuils rouges qu’ils occupent depuis deux saisons.

Zazie retrouvera le sien, elle qui n’avait plus officié dans le télécrochet de TF1 depuis 2018 (si l’on excepte l’édition All Stars de l’an passé).

L'expérience belge

Bigflo et Oli rejoindront également le panel en duo. L’expérience ne sera pas tout à fait nouvelle pour les deux frères toulousains puisqu’ils avaient été coachs de The Voice Belgique en 2017.

« Avec leur bonne humeur contagieuse et installés dans un double fauteuil, Bigflo et Oli vont bouleverser l’ordre établi et apporter un vent de folie sur le plateau », promet la chaîne dans un communiqué adressé aux médias ce mercredi.