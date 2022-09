Panique dans les coulisses de Danse avec les stars, ce mercredi. Alors que la deuxième émission de la douzième saison doit être enregistrée ce soir au studio 217 de la Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Chris Marques a révélé sur Instagram avoir été testé positif au Covid-19. Ce sera donc la première fois depuis le lancement du divertissement en 2011 sur TF1 que l’emblématique juré ne sera pas au rendez-vous sur le plateau.

« Pour me remplacer, j’ai appelé mon copain Jean-Marc Généreux à la rescousse », a-t-il annoncé.

« Trop hâte de vous retrouver »

Le Québécois, dont la dernière apparition dans Danse avec les stars remonte à 2019, a donc sauté dans le premier avion pour revenir, exceptionnellement, distribuer une nouvelle salve de « J’achète ! » en réaction aux prestations des candidats. « Trop hâte de vous retrouver le temps d’un prime », a réagi Jean-Marc Généreux sur Twitter après avoir souhaité un « bon rétablissement » à Chris Marques.

Chris Marques, lui, reprendra son poste lors du troisième prime de la saison, le 23 septembre. Cette fois, Danse avec les stars sera retransmise en direct, à l’instar des émissions suivantes.

Six nouvelles personnalités se produiront sur le parquet ce vendredi : Clémence Castel​, Léa Elui, Théo Fernandez, Carla Lazzari, Stéphane Legar et Florent Peyre. David Douillet et sa partenaire Katrina Patchett ont quant à eux été éliminés à l’issue du premier prime.